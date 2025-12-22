22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Beşiktaş'ta ara transfer hedefleri netleşti

Ara transferde 5-6 takviye planlayan Beşiktaş, Jadon Sancho başta olmak üzere Agbadou, Hadjam, Blanco ve Piton için temaslarını hızlandırırken transfer operasyonunu iki hafta içinde tamamlamayı hedefliyor.

calendar 22 Aralık 2025 10:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ara transfer hedefleri netleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları hız kazanırken, siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği futbolcular da ortaya çıktı. 
 
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı, "Görüştüğümüz oyuncular var. 5-6 takviye yapmamız lazım" açıklamasının ardından yönetim, transfer operasyonunu somut adımlarla sürdürmeye başladı.
 
Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi, sezon başında da gündeme gelen Jadon Sancho.. Manchester United ile anlaşma sağlanmasına rağmen kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen ve Aston Villa'ya kiralanan İngiliz sol kanat oyuncusu, burada beklediği forma şansını bulamadı.
 
Villa formasıyla 13 maçta yalnızca 4 kez ilk 11'de görev alan Sancho, gol ya da asist katkısı veremedi. İngiliz yıldızın devre arasında düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor.
 
STOPERDE TEK İSİM: AGBADOU
 
Beşiktaş yönetimi, Sancho transferine odaklanırken savunma hattını da güçlendirmeyi planlıyor.
 
Stoper mevkisi için düşünülen tek isim Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou.
 
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Fildişi Sahilli savunmacının, Premier Lig'de son sırada bulunan ve küme düşmesi beklenen Wolves'tan ayrılmaya sıcak baktığı, Beşiktaş'ın ilgisini de bu nedenle olumlu karşıladığı öğrenildi.
 
SOL BEK İÇİN HADJAM İLK SIRADA
 
Sol bek transferinde listenin başında Young Boys'ta oynayan Jaouen Hadjam yer alıyor.
 
İsviçre ekibinin 10 milyon Euro bonservis talep ettiği Cezayir asıllı Fransız futbolcu için pazarlıklar sürüyor.
 
Yönetim, rakamı makul seviyeye çekmesi halinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor.
 
Hadjam transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise rota Güney Amerika'ya çevrilecek.
 
Beşiktaş'ın alternatifleri arasında Boca Juniors'tan Lautaro Blanco ile Vasco Da Gama forması giyen Lucas Piton bulunuyor.
 
3.8 milyon Euro değerindeki Blanco bu sezon 37 maçta 1 gol, 3 asist üretirken; hücum katkısıyla öne çıkan 7 milyon Euro'luk Piton ise 55 karşılaşmada 1 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
 
TRANSFERLER 2 HAFTADA TAMAMLANMAK İSTENİYOR
 
Kulüpler ve oyuncularla görüşmeleri yürüten spor koordinatörü Serkan Reçber'in, Beşiktaş'ın ligdeki konumunu da göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarını iki hafta içinde sonuçlandırmayı planladığı belirtildi.
 
Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde yapılacak hamlelerle kadrosunu güçlendirerek sezonun ikinci yarısına daha iddialı girmeyi amaçlıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.