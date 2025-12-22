Beşiktaş'ta ara transfer hedefleri netleşti

Beşiktaş 'ta ara transfer dönemi çalışmaları hız kazanırken, siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği futbolcular da ortaya çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı, "Görüştüğümüz oyuncular var. 5-6 takviye yapmamız lazım" açıklamasının ardından yönetim, transfer operasyonunu somut adımlarla sürdürmeye başladı.

Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi, sezon başında da gündeme gelen Jadon Sancho.. Manchester United ile anlaşma sağlanmasına rağmen kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen ve Aston Villa'ya kiralanan İngiliz sol kanat oyuncusu, burada beklediği forma şansını bulamadı.

Villa formasıyla 13 maçta yalnızca 4 kez ilk 11'de görev alan Sancho, gol ya da asist katkısı veremedi. İngiliz yıldızın devre arasında düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor.

STOPERDE TEK İSİM: AGBADOU

Beşiktaş yönetimi, Sancho transferine odaklanırken savunma hattını da güçlendirmeyi planlıyor.

Stoper mevkisi için düşünülen tek isim Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou.

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Fildişi Sahilli savunmacının, Premier Lig'de son sırada bulunan ve küme düşmesi beklenen Wolves'tan ayrılmaya sıcak baktığı, Beşiktaş'ın ilgisini de bu nedenle olumlu karşıladığı öğrenildi.

SOL BEK İÇİN HADJAM İLK SIRADA

Sol bek transferinde listenin başında Young Boys'ta oynayan Jaouen Hadjam yer alıyor.

İsviçre ekibinin 10 milyon Euro bonservis talep ettiği Cezayir asıllı Fransız futbolcu için pazarlıklar sürüyor.

Yönetim, rakamı makul seviyeye çekmesi halinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Hadjam transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise rota Güney Amerika'ya çevrilecek.

Beşiktaş'ın alternatifleri arasında Boca Juniors'tan Lautaro Blanco ile Vasco Da Gama forması giyen Lucas Piton bulunuyor.

3.8 milyon Euro değerindeki Blanco bu sezon 37 maçta 1 gol, 3 asist üretirken; hücum katkısıyla öne çıkan 7 milyon Euro'luk Piton ise 55 karşılaşmada 1 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

TRANSFERLER 2 HAFTADA TAMAMLANMAK İSTENİYOR

Kulüpler ve oyuncularla görüşmeleri yürüten spor koordinatörü Serkan Reçber'in, Beşiktaş'ın ligdeki konumunu da göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarını iki hafta içinde sonuçlandırmayı planladığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde yapılacak hamlelerle kadrosunu güçlendirerek sezonun ikinci yarısına daha iddialı girmeyi amaçlıyor.