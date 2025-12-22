22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Beşiktaş'tan savunmaya Erakovic hamlesi

Beşiktaş, savunmadaki sorunları çözmek için Zenit'te forma giyen 24 yaşındaki çok yönlü Sırp stoper Strahinja Erakovic'i transfer listesine aldı.

calendar 22 Aralık 2025 08:36 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 08:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan savunmaya Erakovic hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Çaykur Rizespor maçı sonrası kış döneminde kadroya 4 ile 6 oyuncu takviyesi yapacaklarını açıkladı.
 
Öne geçtiği çoğu maçta bireysel hatalar nedeniyle skoru tutamayan siyah-beyazlılar, savunmayı güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
 
Beşiktaşlı kurmaylar için Zenit forması giyen Strahinja Erakovic'i transfer listesine dahil etti. Yönetimin 24 yaşındaki oyuncunun mali şartlarını araştırdığı öğrenildi.
 
7.5 MİLYON EURO
 
2023 yılından bu yana Rus kulübünde forma giyen Sırp savunmacının çok yönlü oyuncu profilinde olması, transferi cazip hale getiriyor.
 
Savunmanın göbeğinde, sağ ve sol bekte görev yapabilen Erakovic'in kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. 
 
Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda siyah-beyazlı yönetimin Zenit'le masaya oturacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7.5 milyon euro.
 
AYAĞI TEMİZ
 
Teknik kapasitesi yüksek olan Sırp savunmacı, geriden oyun kurma konusunda başarılı.
 
Fizik gücüyle dikkat çeken ve taktik disipline bağlı olan 24 yaşındaki yıldız, üçlü ve dörtlü savunma sistemlerine uyum sağlayabiliyor.
 
Bu sezon Rusya Ligi ve Rusya Kupası'nda 19 maçta forma şansı bulan Strahinja Erakovic 1 asist yaptı. Zenit 2023 yılında Sırp savunmacı için Kızılyıldız'a 8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.