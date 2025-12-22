Beşiktaş'tan savunmaya Erakovic hamlesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Çaykur Rizespor maçı sonrası kış döneminde kadroya 4 ile 6 oyuncu takviyesi yapacaklarını açıkladı.

Öne geçtiği çoğu maçta bireysel hatalar nedeniyle skoru tutamayan siyah-beyazlılar, savunmayı güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaşlı kurmaylar için Zenit forması giyen Strahinja Erakovic'i transfer listesine dahil etti. Yönetimin 24 yaşındaki oyuncunun mali şartlarını araştırdığı öğrenildi.

7.5 MİLYON EURO

2023 yılından bu yana Rus kulübünde forma giyen Sırp savunmacının çok yönlü oyuncu profilinde olması, transferi cazip hale getiriyor.

Savunmanın göbeğinde, sağ ve sol bekte görev yapabilen Erakovic'in kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda siyah-beyazlı yönetimin Zenit'le masaya oturacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7.5 milyon euro.

AYAĞI TEMİZ

Teknik kapasitesi yüksek olan Sırp savunmacı, geriden oyun kurma konusunda başarılı.

Fizik gücüyle dikkat çeken ve taktik disipline bağlı olan 24 yaşındaki yıldız, üçlü ve dörtlü savunma sistemlerine uyum sağlayabiliyor.

Bu sezon Rusya Ligi ve Rusya Kupası'nda 19 maçta forma şansı bulan Strahinja Erakovic 1 asist yaptı. Zenit 2023 yılında Sırp savunmacı için Kızılyıldız'a 8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.