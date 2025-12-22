22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta NINERS Chemnitz ile karşılaşacak

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, EuroCup B grubunda zirve yarışını sürdürmek istiyor.

22 Aralık 2025 10:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu 12. haftasında 23 Aralık Salı günü Alman ekibi NINERS Chemnitz'e konuk olacak.

Messe Chemnitz Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, kupada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2. sırada haftaya başladı.

Almanya temsilcisi ise çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle averajla 6. basamakta kendine yer buldu.

Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı son maçta konuk olduğu London Lions'a uzatmalarda 98-96 mağlup olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
