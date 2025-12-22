Galatasaray'da Lemina için karar!

Galatasaray, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina ile yola devam etmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılılar, Gabonlu orta saha oyuncusunu geçen devre arasında Wolverhampton'dan kadrosuna katmış ve 1.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray'ın Lemina ile imzaladığı sözleşmenin 1.5 yılı sezon sonunda dolacak. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayı planlıyor.
Galatasaray forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Lemina, 1 asist yaptı.
