Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, The Athletic'e verdiği röportajda, sözleşmesinin son yılına girmesine rağmen Stephen Curry'yi asla bırakmayacağını söyledi.Kerr, Curry ile 12 sezondur birlikte çalışıyor ve Curry–Draymond Green çekirdeğiyle dört NBA şampiyonluğu kazandı.37 yaşındaki Curry, NBA kariyerinin 17. sezonunu geçiriyor. Kerr, geleceğin Hall of Fame oyuncusuyla kurduğu ortaklığa olan bağlılığını özellikle vurguladı.Kerr, Curry'yi ilk kez Phoenix Suns genel menajeri olduğu dönemde, Davidson'daki ikinci yılında izlediğini ve draft günü onu takasla alma ihtimalinin son anda gerçekleşmediğini aktardı.Kerr, Curry'nin saha dışındaki karakterini de övgüyle anlattı ve onu kariyerinde tanıdığı en iyi insanlardan biri olarak tanımladı.Warriors, geçtiğimiz sezon Jimmy Butler'ı kadrosuna kattı ve play-off'ların ilk turunda Houston Rockets'ı eledi. Ancak Curry, bir sonraki turda Minnesota Timberwolves serisinde yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.Kerr, sonuçtan bağımsız olarak şampiyonluk mücadelesinin kendisi için hâlâ çok değerli olduğunu vurguladı. Kerr, oyuncu ve koç olarak toplamda dokuz şampiyonluk kazandı.diyen Kerr, sözlerini şöyle sürdürdü:Kerr ayrıca Warriors hanedanlığının kurulmasında şans faktörünün rolüne de dikkat çekti:Yaşlanan kadro ve sakatlıklarla boğuşan Warriors, geçen sezon Curry sakatlanana kadar gösterdiği play-off performansını, yeni bir şampiyonluk umudu olarak görüyor.Kerr,diyerek sözlerini noktaladı.