Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, The Athletic'e verdiği röportajda, sözleşmesinin son yılına girmesine rağmen Stephen Curry'yi asla bırakmayacağını söyledi.
Kerr, Curry ile 12 sezondur birlikte çalışıyor ve Curry–Draymond Green çekirdeğiyle dört NBA şampiyonluğu kazandı.
37 yaşındaki Curry, NBA kariyerinin 17. sezonunu geçiriyor. Kerr, geleceğin Hall of Fame oyuncusuyla kurduğu ortaklığa olan bağlılığını özellikle vurguladı.
Kerr, Curry'yi ilk kez Phoenix Suns genel menajeri olduğu dönemde, Davidson'daki ikinci yılında izlediğini ve draft günü onu takasla alma ihtimalinin son anda gerçekleşmediğini aktardı.
"Buraya geldiğimde, draft edilmesinden beş yıl sonra, Steph zaten bir All-Star'dı," diyen Kerr, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim tek amacım onu daha da iyi bir oyuncu hâline getirmek ve şampiyonluk kazanmaktı. İlk yılımızda bunu başardık, ardından üç şampiyonluk daha kazandık ve hayatım boyunca minnettar kalacağım bir ortaklık kurduk. Bu ilişki, onun ne kadar iyi bir basketbolcu olduğunun çok ötesinde."
Kerr, Curry'nin saha dışındaki karakterini de övgüyle anlattı ve onu kariyerinde tanıdığı en iyi insanlardan biri olarak tanımladı.
"Hayatım boyunca etrafımda bulunduğum en iyi insanlardan biri. Her gün işe gelip Steph'i görmek, bu işi benim için benzersiz kıldı."
Warriors, geçtiğimiz sezon Jimmy Butler'ı kadrosuna kattı ve play-off'ların ilk turunda Houston Rockets'ı eledi. Ancak Curry, bir sonraki turda Minnesota Timberwolves serisinde yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Kerr, sonuçtan bağımsız olarak şampiyonluk mücadelesinin kendisi için hâlâ çok değerli olduğunu vurguladı. Kerr, oyuncu ve koç olarak toplamda dokuz şampiyonluk kazandı.
"Bence asıl önemli olan, o mücadelenin içinde olmaktır," diyen Kerr, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkes yüzük kültürünü biliyor; kim kazandıysa ona odaklanıyoruz. Ama mücadelede, arayışta çok güzel bir şey var."
Kerr ayrıca Warriors hanedanlığının kurulmasında şans faktörünün rolüne de dikkat çekti:
"Warriors, muhtemelen 40 yıl boyunca bir Steph Curry bulamadı. NBA'de bazen şanslı olmanız gerekir."
Yaşlanan kadro ve sakatlıklarla boğuşan Warriors, geçen sezon Curry sakatlanana kadar gösterdiği play-off performansını, yeni bir şampiyonluk umudu olarak görüyor.
Kerr, "Stephen Curry'yi asla bırakmayacağım," diyerek sözlerini noktaladı.
