Kayaklı koşu sporcularının 'kar beklentisi'

Kışların çetin geçtiği ve kar yağışının yoğun olduğu Ağrı'da, aralık ayının sonlarına yaklaşılmasına karşın ovaya kar yağmaması nedeniyle kayaklı koşu altyapı sporcuları, formlarını korumak için çalışmalarına asfalt yollarda devam ediyor.Antrenörleri Erhan Dursun, Hamza Dursun, Akif Demirkaya, Zozan Malkaç ve Hicran Yılmaz koordinesinde, ovadaki inişli çıkışlı yollarda çalışan sporcular, kar yağışını "dört gözle" bekliyor.Antrenör Erhan Dursun," sporculara en iyi eğitimi vermek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.Altyapıda 70 sporcuyu geleceğe hazırladıklarını belirten Dursun,diye konuştu.Geçmiş yıllardaki yoğun kar yağışlarını hatırlatan Dursun, şöyle devam etti:Dursun, altyapı sporcularının çok iyi olduğunu ve geçmişteki başarıları yeniden yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.Antrenör Demirkaya ise 3-4 yıldır karın geç yağdığını, bu durumun sporcuları olumsuz etkilediğini ve karın yağmasını beklediklerini ifade etti.Sporculardan Zeynep Sahra Kayan dadedi.Dilan Aslan da dayısı ve dedesini örnek alarak kayağa başladığını anlattı