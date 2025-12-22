22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Kayaklı koşu sporcularının "kar beklentisi"

Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayaklı koşu takımı sporcuları, karın henüz yağmadığı asfalt yollarda tekerlekli kayaklarla antrenman yapıyor

calendar 22 Aralık 2025 13:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayaklı koşu sporcularının 'kar beklentisi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kayaklı koşu takımındaki sporcular, kar yağışı olmaması sebebiyle tekerlekli kayaklarla asfalt yollarda antrenman yapıyor.

Kışların çetin geçtiği ve kar yağışının yoğun olduğu Ağrı'da, aralık ayının sonlarına yaklaşılmasına karşın ovaya kar yağmaması nedeniyle kayaklı koşu altyapı sporcuları, formlarını korumak için çalışmalarına asfalt yollarda devam ediyor.

Antrenörleri Erhan Dursun, Hamza Dursun, Akif Demirkaya, Zozan Malkaç ve Hicran Yılmaz koordinesinde, ovadaki inişli çıkışlı yollarda çalışan sporcular, kar yağışını "dört gözle" bekliyor.

 


"Ovaya hiç kar yağmadı"

Antrenör Erhan Dursun, "yaz kış demeden" sporculara en iyi eğitimi vermek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Altyapıda 70 sporcuyu geleceğe hazırladıklarını belirten Dursun, "Altyapıda çok iyiyiz. 1-2 yıl sonra hem kız hem erkek sporcularımız yine milli takımın ve ülkenin en iyi sporcuları olacaktır. Ağrı'nın rakımı, dünyada kayaklı koşu branşına en uygun olan yerdir. 1650 rakımda antrenman yapıyoruz, ideal bir rakım." diye konuştu.

Geçmiş yıllardaki yoğun kar yağışlarını hatırlatan Dursun, şöyle devam etti:

"20-25 yıl önce bu yollarda at kızakları karda iz yapardı köylere kadar gidip antrenman yapardık. İki metre kar yağardı, imkanda yoktu ki karı ezelim. Genelde yollarda antrenman yapardık. Bizim çocukların şimdi karın üstünde olması lazımdı. Rakip sporcularımızın olduğu Bolu, Rize, Sarıkamış'ta 15-20 gündür karın üzerinde antrenman yapıyorlar. Onlar bizden çok avantajlı. Biz de karın yağmasını bekliyoruz. Karşımızda Aladağlar'da kar var. Orada çok iyi uluslararası pistler yapılabilir."



Dursun, altyapı sporcularının çok iyi olduğunu ve geçmişteki başarıları yeniden yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.

Antrenör Demirkaya ise 3-4 yıldır karın geç yağdığını, bu durumun sporcuları olumsuz etkilediğini ve karın yağmasını beklediklerini ifade etti.

Sporculardan Zeynep Sahra Kayan da "3 yıldır kayaklı koşu takımındayım. Bu sporu çok seviyorum. Türkiye Şampiyonası'na kadar gittim. Hedefim kayağı bırakmamak ve başarılı olmak." dedi.

Dilan Aslan da dayısı ve dedesini örnek alarak kayağa başladığını anlattı

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.