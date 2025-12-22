22 Aralık
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona'yı konuk edecek

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanından mağlup ayrılan Fenerbahçe, Barcelona maçı ile Avrupa'daki iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor.

calendar 22 Aralık 2025 11:03 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 11:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 18. haftasında 23 Aralık Salı günü İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.

Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.


Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

