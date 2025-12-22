Beşiktaş, Rafa Silva menajerini İstanbul'a çağıracak

Beşiktaş 'ta Rafa Silva ile ilgili yaşanan gelişmeler camiada büyük yankı uyandırdı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası Portekizli futbolcu için kullandığı, "Antrenmanları 10 üzerinden sıfır" sözlerinin perde arkasından çarpıcı bir tablo çıktı.

SADECE 125 ADIM ATTI!

Rizespor karşılaşmasından bir gün önce yapılan idmanda, takımın diğer oyuncuları yaklaşık 6 kilometre koşarken Rafa Silva'nın yalnızca 125 adım atarak çalışmayı bıraktığı öğrenildi.

Sergen Yalçın, bu duruma rağmen oyuncuyu maç kadrosuna alarak "seni kazanmak istiyoruz" mesajı verdi.

Ancak Portekizli futbolcunun, ısınma bölümünde ve maç boyunca kulübede sergilediği umursamaz tavırlarını sürdürmesi teknik heyetin tepkisini çekti.

Rafa Silva'nın sahaya yansımayan bu tutumu, yönetimi de harekete geçirdi.

KARAR VERİLMESİ BEKLENİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile futbol komitesi üyeleri, dün yaptıkları toplantıda oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırma kararı aldı.

Menajerle yapılacak görüşmede Rafa Silva için talep edilen bonservis bedeli ve diğer şartların net şekilde iletileceği öğrenildi.