Fenerbahçe'den 20 yıl sonra bir ilk

Konyaspor'un (4-0) ardından Eyüpspor'u da (3-0) gol yemeden farklı yenen Fenerbahçe , 20 yıl sonra Süper Lig'in ilk yarısını namağlup kapattı.

Daha önce bunu 1964- 65 ve 2005-06 sezonlarında başaran Kanarya, ilkinde şampiyon olmuş ikincisinde Galatasaray ipi göğüslemişti.

Sarı-lacivertliler, 4. haftada göreve gelen teknik direktör Domenico Tedesco liderliğinde yenilmesi zor bir takım kimliğine bürünürken bu başarıda ileri üçlünün payı çok büyük.

Son haftalarda ön plana çıkan Talisca ve Asensio'ya sakatlığını atlatan Duran da katıldı.

Muhteşem üçlü, golleriyle Kanarya'nın zirve iddiasına tutunmasında başrolü oynadı.

ATILAN GOLLERİN YÜZDE 52'Sİ ONLARDAN GELDİ

Sezon başında eleştirilse de sonrasında toparlanan Talisca, ağları toplamda 14 kez sarsarak Fenerbahçe'deki geçen sezonunu (12) geride bıraktı.

8 gol kaydeden Asensio, 3 sezon sonra tek bir takımla en skorer dönemine imza attı.

Beşiktaş ve G.Saray derbilerinde golleriyle takıma toplam 4 puan kazandıran Duran son iki ayda 3 gol-1 asistle parladı.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 39 ve Avrupa Ligi'nde 9 olmak üzere toplam 48 kez ağları havalandırırken, Talisca, Asensio ve Duran 25 gol kaydetti.

Skor yükünün yüzde 52'sini çeken bu üçlü, hem ligde hem de Avrupa'da takımlarını taşıdı.

55 İSABETLİ PASLI REKOR GOL

Talisca'nın Eyüpspor ağlarına gönderdiği golden önce 55 isabetli pas yapan Fenerbahçe, Opta'nın Süper Lig'de bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir golden önceki en yüksek sayıya ulaştı.

TALISCA 1 AY YOK

Avrupa'da Ferencvaros (1) ve Brann (3), Süper Lig'de Konya (2) ve Eyüp (1) maçlarında takımı sırtlayan Talisca'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncunun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Beşiktaş derbisini kaçıracak olan Sambacı'nın, 6 Ocak'ta Süper Kupa'daki Samsun, yine Türkiye Kupası'nda 14 Ocak'taki Beyoğlu Yeni Çarşı maçında olmayacak.

Bu kayıpla birlikte Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'deki eksik sayısı da 9'a çıktı.

En-Nesyri ile Nene Afrika Kupası'nda, Ederson ve Duran Noel için özel izinli, Fred cezalı, Alvarez, Brown, Semedo ve Talisca sakat.