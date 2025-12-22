22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Fenerbahçe'den 20 yıl sonra bir ilk

Konyaspor ve Eyüpspor galibiyetleriyle Süper Lig'in ilk yarısını 20 yıl sonra yenilgisiz kapatan Fenerbahçe'de Talisca, Asensio ve Duran üçlüsü attıkları gollerle takımın skor yükünün yüzde 52'sini sırtladı.

calendar 22 Aralık 2025 09:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den 20 yıl sonra bir ilk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konyaspor'un (4-0) ardından Eyüpspor'u da (3-0) gol yemeden farklı yenen Fenerbahçe, 20 yıl sonra Süper Lig'in ilk yarısını namağlup kapattı.
 
Daha önce bunu 1964- 65 ve 2005-06 sezonlarında başaran Kanarya, ilkinde şampiyon olmuş ikincisinde Galatasaray ipi göğüslemişti.
 
Sarı-lacivertliler, 4. haftada göreve gelen teknik direktör Domenico Tedesco liderliğinde yenilmesi zor bir takım kimliğine bürünürken bu başarıda ileri üçlünün payı çok büyük.
 
Son haftalarda ön plana çıkan Talisca ve Asensio'ya sakatlığını atlatan Duran da katıldı. 
 
Muhteşem üçlü, golleriyle Kanarya'nın zirve iddiasına tutunmasında başrolü oynadı.
 
ATILAN GOLLERİN YÜZDE 52'Sİ ONLARDAN GELDİ
 
Sezon başında eleştirilse de sonrasında toparlanan Talisca, ağları toplamda 14 kez sarsarak Fenerbahçe'deki geçen sezonunu (12) geride bıraktı.
 
8 gol kaydeden Asensio, 3 sezon sonra tek bir takımla en skorer dönemine imza attı.
 
Beşiktaş ve G.Saray derbilerinde golleriyle takıma toplam 4 puan kazandıran Duran son iki ayda 3 gol-1 asistle parladı.
 
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 39 ve Avrupa Ligi'nde 9 olmak üzere toplam 48 kez ağları havalandırırken, Talisca, Asensio ve Duran 25 gol kaydetti.
 
Skor yükünün yüzde 52'sini çeken bu üçlü, hem ligde hem de Avrupa'da takımlarını taşıdı.
 
55 İSABETLİ PASLI REKOR GOL
 
Talisca'nın Eyüpspor ağlarına gönderdiği golden önce 55 isabetli pas yapan Fenerbahçe, Opta'nın Süper Lig'de bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir golden önceki en yüksek sayıya ulaştı.
 
TALISCA 1 AY YOK
 
Avrupa'da Ferencvaros (1) ve Brann (3), Süper Lig'de Konya (2) ve Eyüp (1) maçlarında takımı sırtlayan Talisca'dan kötü haber geldi.
 
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncunun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
 
Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Beşiktaş derbisini kaçıracak olan Sambacı'nın, 6 Ocak'ta Süper Kupa'daki Samsun, yine Türkiye Kupası'nda 14 Ocak'taki Beyoğlu Yeni Çarşı maçında olmayacak.
 
Bu kayıpla birlikte Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'deki eksik sayısı da 9'a çıktı.
 
En-Nesyri ile Nene Afrika Kupası'nda, Ederson ve Duran Noel için özel izinli, Fred cezalı, Alvarez, Brown, Semedo ve Talisca sakat.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.