Ayvalıkgücü sonradan açıldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona tutuk başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor son haftalarda yaptığı çıkışla devre arasına Play-Off hattında girdi. Ligde geçen 3 sezonda Play-Off oynayan, bu yıl ilk 5 haftada 1 galibiyet alabilen Ayvalık, son periyotta gaza bastı.
Grupta üst üste dördüncü galibiyetini İzmir Çoruhlu FK'yı deplasmanda 2-1 yenerek alırken, son 3 maçını aynı skorla kazanan teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ'ın öğrencileri 28 puanla devreyi Play-Off potasında beşinci sırada tamamladı.
