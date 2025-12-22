22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Tarık Çetin'in ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe, kupada Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde bu maçta kaleyi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor. Tarık Çetin, ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

calendar 22 Aralık 2025 11:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tarık Çetin'in ilk derbi heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler kalecilerde olacak.

Fenerbahçe'nin Chobani Stadı'ndaki C Grubu ilk maçında sarı-lacivertli takımın Brezilyalı file bekçisi Ederson kadroda olmayacak. Noel tatili için daha önce yönetimden izin alan Ederson, bu maçta takımını yalnız bırakacak.

- Tarık Çetin'in ilk derbi heyecanı


Fenerbahçe'de Ederson'un yokluğunda kale İrfan Can Eğribayat ya da Tarık Çetin'e emanet edilecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Ederson'un yokluğunda ilk 11'de sahaya sürmesi beklenen Tarık Çetin, bu sezon ligde 2 maçta boy gösterirken bu karşılaşmalarda 1 gol yedi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tarık, bu maçta oynaması durumunda kariyerindeki ilk derbi heyecanını yaşayacak.

- İrfan Can Eğribayat 4 derbide görev yaptı

Sarı-lacivertli ekibin diğer file bekçisi İrfan Can Eğribayat ise bugüne kadar Fenerbahçe formasıyla 4 derbide boy gösterdi ancak galibiyet yaşayamadı.

2022-23 sezonunda sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu maçta ilk derbi maçını oynayan İrfan Can, 2023-24 sezonunda ise derbilerde forma giymedi.

Livakovic'in sakatlık yaşadığı dönemde geçen sezon Jose Mourinho'nun formayı verdiği İrfan Can Eğribayat, 2 Galatasaray, 1 de Beşiktaş derbisinde oynadı.

Fenerbahçe, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken kaleyi İrfan Can Eğribayat, korudu.

Sarı-lacivertlilerin, iç sahada Beşiktaş'a 1-0 kaybettiği maçta da sahada olan İrfan Can Eğribayat, ligin ikinci yarısında deplasmanda 0-0 sona eren Galatasaray müsabakasında da forma giymişti.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın oynadığı 4 derbide rakiplerine 3 kez mağlup oldu, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.