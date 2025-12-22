22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Fenerbahçe Sörloth transferinde mesafe kat etti

Fenerbahçe bir numaralı hedef konumundaki Norveçli golcü Alexander Sörloth için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

calendar 22 Aralık 2025 08:57
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe Sörloth transferinde mesafe kat etti
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını namağlup tamamlayan Fenerbahçe devre arasında kadrosunu yıldızlarla güçlendirecek. 
 
Bu doğrultuda ilk hamle orta sahaya yapıldı, PSV'den Joey Veerman'ın işi büyük ölçüde bitirildi. Sarı lacivertliler artık tamamen santrfor takviyesine yoğunlaştı. 
 
Yöneticiler tüm mesaisini Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'a harcarken, bu transferde önemli mesafe kat etti.
 
FARK KAPANMAK ÜZERE
 
Fenerbahçe, yıldız futbolcuya 10 milyon Euro maaş ve 3.5 yıllık sözleşme önerdi. 30 yaşındaki futbolcu ise 12 milyon Euro istedi. 
 
Pazarlıklar devam ederken, farkın kapanmak üzere olduğu vurgulandı. İspanyol kulübü ise Sörloth konusunda kapıyı 35 milyon Euro'dan açtı.
 
Ancak sarı-lacivertliler oyuncunun ayrılma isteğini fırsat bilerek pazarlıklarda rakamı 30 milyon Euro'nun altına çekmeye çalışıyor.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.