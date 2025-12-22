22 Aralık
A Milli Takım FIFA sıralamasında 25. sıradaki yerini korudu

FIFA'nın açıkladığı aralık ayı dünya klasmanına göre A Milli Futbol Takımı, 1582,69 puanla 25. sırada yer alırken, listenin zirvesinde İspanya bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.
 
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
 
İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.
 
Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.
 
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
 
Sıra Takım Puan Değişim
1 İspanya 1877,18 -
2 Arjantin 1873,33 -
3 Fransa 1870 -
4 İngiltere 1834,12 -
5 Brezilya 1760,46 -
6 Portekiz 1760,38 -
7 Hollanda 1756,27 -
8 Belçika 1730,71 -
9 Almanya 1724,15 -
10 Hırvatistan 1716,88 -
