22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Barış Alper Yılmaz, atletlere meydan okudu!

Sezon başındaki eleştirilerin ardından formunu zirveye çıkaran Barış Alper Yılmaz, hızı, asistleri ve skor katkısıyla Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biri haline geldi.

23 Aralık 2025 08:32
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz, atletlere meydan okudu!
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılması beklenen ancak yönetimin kendisini bırakmaması nedeniyle takımda kalan Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk maçlarındaki etkisiz performansıyla taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak son dönemdeki performansıyla adeta küllerinden doğan yıldız futbolcu yakaladığı çıkışla takımı sırtlayan isimlerden biri oldu.

ATLETLERE MEYDAN OKUDU

Kasımpaşa maçında Yunus'a attırdığı gol öncesi inanılmaz bir depar atan Barış Alper'in 74 metrelik
mesafeyi 9 saniyede koştuğu belirlendi.


ASİST REKORUNU DA KIRDI

Kasımpaşa karşısında da 2 asistle yıldızlaşan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon ligde 7. asistini yaparak kariyer asist rekorunu da kırdı.

4 DE GOLÜ VAR

Yıldız oyuncunun 7 asistinin yanında 4 de golü bulunuyor. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
