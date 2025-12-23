Barış Alper Yılmaz, atletlere meydan okudu!

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılması beklenen ancak yönetimin kendisini bırakmaması nedeniyle takımda kalan Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk maçlarındaki etkisiz performansıyla taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak son dönemdeki performansıyla adeta küllerinden doğan yıldız futbolcu yakaladığı çıkışla takımı sırtlayan isimlerden biri oldu.
ATLETLERE MEYDAN OKUDU
Kasımpaşa maçında Yunus'a attırdığı gol öncesi inanılmaz bir depar atan Barış Alper'in 74 metrelik
mesafeyi 9 saniyede koştuğu belirlendi.
ASİST REKORUNU DA KIRDI
Kasımpaşa karşısında da 2 asistle yıldızlaşan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon ligde 7. asistini yaparak kariyer asist rekorunu da kırdı.
4 DE GOLÜ VAR
Yıldız oyuncunun 7 asistinin yanında 4 de golü bulunuyor.
