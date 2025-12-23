Galatasaray'da Sara, kendine geldi

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Kasımpaşa maçındaki performansıyla dikkat çekti...
İlk yarının son maçında jeneriklik bir gol atan Sara, gelecek adına umut verdi.
Sezona iyi başlamayan ancak son haftalarda kıpırdanma yaşayan Sara, Kasımpaşa önünde 2. yarıda oyuna girdikten sonra en büyük farkı yaratan isim oldu.
82'de de inanılmaz bir gole imzasını attı.
