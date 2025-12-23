22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Filip Jörgensen'den Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş'ın Chelsea'den kadrosuna katmak istediği kaleci Filip Jörgensen, siyah-beyazlılara transfer olmaya sıcak bakıyor.

calendar 23 Aralık 2025 08:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, devre arasında kontenjana uygun kaleci fırsatı kovalamaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Chelsea ile Filip Jörgensen için pazarlık içerisinde. BEşiktaş, 1.5 yıl kiralama ve satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. İngilizler ise sezon sonuna kadar kiralık ve zorunlu satın alma teklifi istediklerini söyledi.

23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisi, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

Jörgensen için Chelsea ile temaslarına devam eden Beşiktaş, bu transferde istediğini alamazsa listedeki alternatif isimlere yönelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
