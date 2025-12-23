Filip Jörgensen'den Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş, devre arasında kontenjana uygun kaleci fırsatı kovalamaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Chelsea ile Filip Jörgensen için pazarlık içerisinde. BEşiktaş, 1.5 yıl kiralama ve satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. İngilizler ise sezon sonuna kadar kiralık ve zorunlu satın alma teklifi istediklerini söyledi.
23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisi, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.
Jörgensen için Chelsea ile temaslarına devam eden Beşiktaş, bu transferde istediğini alamazsa listedeki alternatif isimlere yönelecek.
