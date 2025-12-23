22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu!

Beşiktaş'ın derbideki kozu Çekyalı yıldızı, Vaclav Cerny olacak. Cerny, kariyerinde daha önce Kadıköy'de 2 gol kaydetmişti.

calendar 23 Aralık 2025 09:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde en önemli kozu Vaclav Cerny olacak.

KADIKÖY'E YABANCI DEĞİL

Trabzonspor deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Çekyalı kanat oyuncusu Kadıköy'e yabancı değil. Daha önce Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele veren siyah-beyazlı yıldız, 2 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Cerny 3 kez ağları sallarken, 6 da asist yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
