Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde en önemli kozu Vaclav Cerny olacak.
KADIKÖY'E YABANCI DEĞİL
Trabzonspor deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Çekyalı kanat oyuncusu Kadıköy'e yabancı değil. Daha önce Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele veren siyah-beyazlı yıldız, 2 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Cerny 3 kez ağları sallarken, 6 da asist yaptı.
