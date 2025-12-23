23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Voleybol Efeler Ligi'nde ilk devrenin son maçları başlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. hafta maçları, 24 Aralık Çarşamba ve 27 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

calendar 23 Aralık 2025 10:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol Efeler Ligi'nde ilk devrenin son maçları başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları, 24 Aralık Çarşamba ve 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Maç programı şöyle:

24 Aralık Çarşamba:

14.00 Fenerbahçe Medicana-Gebze Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart (Ünye)

27 Aralık Cumartesi:

14.00 Gaziantep Gençlikspor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şahinbey)

14.30 Halkbank-İstanbul Gençlik (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (İBB Cebeci)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Altekma-ON Hotels Alanya Belediyespor (TVF Atatürk)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
