22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Tedesco'dan derbi mesajı: "Bahanemiz yok"

Domenico Tedesco, kupadaki Beşiktaş derbisinde eksikleri olmasına rağmen takımına güveniyor. İşte Tedesco'nun derbi için mesajı...

calendar 23 Aralık 2025 08:02
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan derbi mesajı: 'Bahanemiz yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in ilk yarısını namağlup tamamlayan Fenerbahçe'ye 20 yıl sonra bir ilki yaşatan Domenico Tedesco, yenilmezlik ünvanını Türkiye Kupası'na da taşımak istiyor.

"SAHAYA 11 KİŞİ ÇIKACAĞIZ"

Beşiktaş'a karşı ligde 2-0'dan 3-2'lik galibiyete uzanarak tarih yazan İtalyan teknik adam, kadrosundaki 13 eksiğe rağmen kupada da zafere odaklanmış durumda. Jose Mourinho sonrasındaki dokunuşlarıyla takımı ateşleyen Tedesco, "Evet, eksiklerimiz var ancak sahaya on biri çıkacağız." diyerek oyuncularına güvendiğini söyledi.


"FUTBOLUN İÇİNDE VAR"

Asıl sıkıntıyı kulübede çekecek olan Domenico Tedesco, "Futbolun içinde bu tür süreçler yaşanabiliyor. Sakatlık, ceza, eksikler, hepsi oyunun doğal akışında karşılaşabilecek zorluklar. Bizim işimiz bahane üretmek değil, bu durumla başa çıkabilmek, çözümler üretmek." derken, Beşiktaş karşısına da kazanmak için çıkacaklarını vurguladı.

"DERBİLER HER ZAMAN ZORDUR"

İtalyan çalıştırıcı, "Şartlar ne olursa olsun derbiler her zaman zordur. Ancak bu maçları kazanmak da bir o kadar anlamlıdır. Bunu başaracağımıza inanıyoruz" sözlerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
