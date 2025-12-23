22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Sergen Yalçın'dan derbi toplantısı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerinden galibiyet istedi.

calendar 23 Aralık 2025 07:58 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 08:01
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan derbi toplantısı!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında saat 20.30'da Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın dev maçtan önce oyuncularla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Avrupa kapasısını Kupa'dan açmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, gerçekleştirdiği toplantıda oyuncularından galibiyet istedi.

"KENDİMİZİ AFFETTİRMELİYİZ"

Derbinin önemine dikkat çeken tecrübeli hocanın, "Zorlu bir maça çıkacağız. Sizden iyi bir bir mücadele ve istekli bir oyun bekliyorum. Ligde şampiyonluk yarışının dışında kalarak taraftarımızı üzdük. Onlar için kazanıp kendimizi affettirmeliyiz" dediği öğrenildi.

"LİGİN RÖVANŞI"
 
Deneyimli çalıştırıcının, "Sizlere güveniyorum. Kazanıp ligdeki maçın rövanşını da alacağınıza inanıyorum" sözleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi. 


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
