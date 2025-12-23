Sergen Yalçın'dan derbi toplantısı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında saat 20.30'da Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın dev maçtan önce oyuncularla bir toplantı yaptığı öğrenildi.
Avrupa kapasısını Kupa'dan açmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, gerçekleştirdiği toplantıda oyuncularından galibiyet istedi.
"KENDİMİZİ AFFETTİRMELİYİZ"
Derbinin önemine dikkat çeken tecrübeli hocanın, "Zorlu bir maça çıkacağız. Sizden iyi bir bir mücadele ve istekli bir oyun bekliyorum. Ligde şampiyonluk yarışının dışında kalarak taraftarımızı üzdük. Onlar için kazanıp kendimizi affettirmeliyiz" dediği öğrenildi.
"LİGİN RÖVANŞI"
Deneyimli çalıştırıcının, "Sizlere güveniyorum. Kazanıp ligdeki maçın rövanşını da alacağınıza inanıyorum" sözleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.
