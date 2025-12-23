Fenerbahçe'nin derbi kozu: Asensio!

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin derbideki en büyük kozu Marco Asensio olacak.
Son dönemdeki performansı ile ligde fırtına gibi esen İspanyol yıldız, derbide daha önce klasını gösterdi. Ligde oynanan derbide geri dönüşün en büyük pay sahiplerinden birisi olan Asensio, şık golüyle herkesin dikkatini çekmişti.
Süper Lig'de bu sezon 13 maçta forma giyen 29 yaşındaki yıldız, 8 gol-5 asistlik performans sergiledi.
