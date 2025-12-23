23 Aralık
Fenerbahçe'nin derbi kozu: Asensio!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki en büyük kozlarından birisi İspanyol yıldızı Marco Asensio olacak. Yıldız orta saha, ligde oynanan derbide geri dönüşte büyük pay sahibi olmuştu.

calendar 23 Aralık 2025 09:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin derbideki en büyük kozu Marco Asensio olacak.

Son dönemdeki performansı ile ligde fırtına gibi esen İspanyol yıldız, derbide daha önce klasını gösterdi. Ligde oynanan derbide geri dönüşün en büyük pay sahiplerinden birisi olan Asensio, şık golüyle herkesin dikkatini çekmişti.

Süper Lig'de bu sezon 13 maçta forma giyen 29 yaşındaki yıldız, 8 gol-5 asistlik performans sergiledi. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
