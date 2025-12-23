22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Galatasaray'da Yunus Akgün'le gelen değişim

Yunus Akgün'ün dönüşü, Galatasaray'ın hem oyununu hem skor gücünü yukarı taşıdı.

calendar 23 Aralık 2025 08:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Yunus Akgün'le gelen değişim
Galatasaray'da Yunus Akgün'ün takıma geri dönmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın performansı da yukarıya doğru tırmanmaya başladı.

Takımın geçiş oyununu gerçekleştirmesinde büyük bir katkı sağlayan Yunus Akgün, skor olarak da inanılmaz işler başarıyor.

F.Bahçe derbisinde 1 dakika sahaya adım atan Yunus ardından 3 maçta süre alabildi. Bu maçlarda 1 gol atan Yunus, 4 de asiste imzasını atarak 5 kez tabelanın değişmesine yardımcı oldu. Hem skor hem de oyun olarak çok şey kattı.


MUHTEŞEM İŞLER BAŞARIYOR

İlkay Gündoğan'ın performansının düşüşe geçmesinin ardından bütün sorumluluğu üstlenen milli futbolcu, forvet arkasında muhteşem işler başarıyor.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Bu sezon toplamda 19 resmi maçta 1156 dakika süre alan Yunus 5 gol atarken 6 da asiste imzasını attı. Her kulvarda büyük bir özveri ile mücadele eden Yunus, Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı tribünlerden de hem attığı gol sonrasında hem de yaptığı asist sonrasında büyük bir destek aldı ve ayakta alkışlandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
