23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Curry ikinci yarıda açıldı, Warriors'ı Magic karşısında zafere taşıdı

Stephen Curry, kötü geçen ilk yarının ardından ikinci devrede vites yükseltti ve 26 sayısının 18'ini devre arasından sonra kaydederek Golden State Warriors'ın, Orlando Magic karşısında 120-97'lik galibiyete ulaşmasında başrolü oynadı.

calendar 23 Aralık 2025 10:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Curry ikinci yarıda açıldı, Warriors'ı Magic karşısında zafere taşıdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Stephen Curry, kötü geçen ilk yarının ardından ikinci devrede vites yükseltti ve 26 sayısının 18'ini devre arasından sonra kaydederek Golden State Warriors'ın, Orlando Magic karşısında 120-97'lik galibiyete ulaşmasında başrolü oynadı.

Jimmy Butler 21 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlarken, Warriors ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alarak farkı açtı.

Sol ayak bileğindeki hassasiyete rağmen parkede yer alan Curry, karşılaşmaya oldukça zor başladı. Maçın ilk yarısında üç sayı çizgisinin gerisinden ilk altı denemesini kaçıran yıldız oyuncu, sahadan 3/13 isabetle oynadı. Curry, maçtaki ilk üçlüğünü ancak üçüncü çeyreğin bitimine 8 dakika 20 saniye kala bulabildi. Bu isabet Warriors'ı 71-69 öne geçirdi ve Golden State için adeta bir kırılma noktası oldu. Bu anın ardından Warriors 14-4'lük bir seri yakalayarak maçın kontrolünü tamamen ele geçirdi.


Curry, karşılaşmayı 23 atışta 10 isabet, üç sayı çizgisinin gerisinden ise 13'te 4 ile tamamladı. Ayrıca 6 asist yapan yıldız oyuncu, takımının kaydettiği 8 top çalmanın 2'sine de imza attı.

Orlando cephesinde Paolo Banchero, 21 sayı, 12 ribaund ve 7 asistlik performansıyla öne çıkarken, Desmond Bane 20 sayı kaydetti. Magic, deplasmanda oynadığı üst üste maçların ilkinde sahadaydı.

Golden State'te Moses Moody 20 sayı ile skora önemli katkı verirken, Brandin Podziemski benchten gelerek 16 sayı, 5 asist ve 4 ribaund üretti. Draymond Green ise 9 sayı ve 7 ribaund ile oynadı. Green, Cumartesi günü Phoenix karşısında ikinci çeyreğin başında oyundan atılmasının ardından bu maçta 18 dakikayla sınırlı süre aldı.

Warriors guardı Buddy Hield, Cumartesi günü Suns karşısında alınan 119-116'lık galibiyette sona eren 199 maçlık üst üste normal sezon maçı oynama serisinin ardından bu maçta süre aldı ve karşılaşmanın son bölümünde kritik bir üçlük isabeti buldu. Jonathan Kuminga ise hastalık nedeniyle kaçırdığı bir önceki maçın ardından bu karşılaşmada da forma giymedi.

Golden State başantrenörü Steve Kerr, sağ siyatik sinir tahrişi nedeniyle 7 maçtır forma giyemeyen pivot Al Horford'un Perşembe günü takıma dönmesini umduklarını ifade etti.

Gecenin diğer maç sonuçları:

Hornets 132–139 Cavaliers

Pacers 95–103 Celtics

Mavericks 113–119 Pelicans

Jazz 112–135 Nuggets

Grizzlies 103–119 Thunder

Pistons 110–102 Trail Blazers

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.