Stephen Curry, kötü geçen ilk yarının ardından ikinci devrede vites yükseltti ve 26 sayısının 18'ini devre arasından sonra kaydederek Golden State Warriors'ın, Orlando Magic karşısında 120-97'lik galibiyete ulaşmasında başrolü oynadı.21 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlarken, Warriors ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alarak farkı açtı.Sol ayak bileğindeki hassasiyete rağmen parkede yer alan Curry, karşılaşmaya oldukça zor başladı. Maçın ilk yarısında üç sayı çizgisinin gerisinden ilk altı denemesini kaçıran yıldız oyuncu, sahadan 3/13 isabetle oynadı. Curry, maçtaki ilk üçlüğünü ancak üçüncü çeyreğin bitimine 8 dakika 20 saniye kala bulabildi. Bu isabet Warriors'ı 71-69 öne geçirdi ve Golden State için adeta bir kırılma noktası oldu. Bu anın ardından Warriorsbir seri yakalayarak maçın kontrolünü tamamen ele geçirdi.Curry, karşılaşmayı 23 atışta 10 isabet, üç sayı çizgisinin gerisinden ise 13'te 4 ile tamamladı. Ayrıca 6 asist yapan yıldız oyuncu, takımının kaydettiği 8 top çalmanın 2'sine de imza attı.Orlando cephesinde21 sayı, 12 ribaund ve 7 asistlik performansıyla öne çıkarken,20 sayı kaydetti. Magic, deplasmanda oynadığı üst üste maçların ilkinde sahadaydı.Golden State'te20 sayı ile skora önemli katkı verirken,benchten gelerek 16 sayı, 5 asist ve 4 ribaund üretti.ise 9 sayı ve 7 ribaund ile oynadı. Green, Cumartesi günü Phoenix karşısında ikinci çeyreğin başında oyundan atılmasının ardından bu maçta 18 dakikayla sınırlı süre aldı.Warriors guardıCumartesi günü Suns karşısında alınan 119-116'lık galibiyette sona eren 199 maçlık üst üste normal sezon maçı oynama serisinin ardından bu maçta süre aldı ve karşılaşmanın son bölümünde kritik bir üçlük isabeti buldu.ise hastalık nedeniyle kaçırdığı bir önceki maçın ardından bu karşılaşmada da forma giymedi.Golden State başantrenörü Steve Kerr, sağ siyatik sinir tahrişi nedeniyle 7 maçtır forma giyemeyen pivot Al Horford'un Perşembe günü takıma dönmesini umduklarını ifade etti.