23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Jalen Green en az 2–3 hafta daha yok

Phoenix Suns, guard Jalen Green'in sağ hamstring sakatlığından dönüş sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

calendar 23 Aralık 2025 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jalen Green en az 2–3 hafta daha yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Phoenix Suns, guard Jalen Green'in sağ hamstring sakatlığından dönüş sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kulüp, Green'in iyileşme sürecinde "iyi ilerleme kaydettiğini" ancak en az 2–3 hafta daha forma giyemeyeceğini duyurdu.

Hamstring sakatlığı, Green için 2025/26 sezonu boyunca süregelen bir problem haline geldi. 23 yaşındaki oyuncu, ilk olarak hazırlık kampının başlarında sakatlandı; Ekim ortasında yüklenme sürecinde sakatlığını yeniden nüksetti.


Green, normal sezonun ilk 8 maçını kaçırdıktan sonra Kasım başında ilk maçına çıktı, ancak sadece 23 dakika oynayabildi. İki gün sonra çıktığı ikinci maçta ise yalnızca 7 dakika sonra sakatlığı yeniden tekrarladı.

Bu açıklama, Suns'ın Green hakkında 11 Kasım'da "4–6 hafta sonra yeniden değerlendirilecek" demesinden bu yana yapılan ilk net güncelleme oldu. Başantrenör Jordan Ott, geçtiğimiz hafta takımın Green konusunda "fazlasıyla temkinli" davrandığını kabul etmişti.

Geçtiğimiz hafta parkede bireysel çalışmalara başlayan Green, kariyerinin ilk dört yılında oldukça dayanıklı bir oyuncu profili çizmişti. Çaylak sezonunda 67, ikinci yılında 76 maç oynayan Green, son iki sezonda ise 82'şer maçta forma giymişti.

Green, yaz döneminde Kevin Durant'i kapsayan büyük takasın bir parçası olarak Houston'dan Phoenix'e transfer edilmişti. 2025/26 sezonunda yaklaşık 33.6 milyon dolar kazanan oyuncu, 3 yıl 105 milyon dolarlık çaylak uzatma kontratının ilk sezonunu yaşıyor. Bu sözleşmede 2027/28 sezonu için 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu da bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.