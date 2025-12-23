Phoenix Suns, guard Jalen Green'in sağ hamstring sakatlığından dönüş sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.Kulüp, Green'in iyileşme sürecinde "iyi ilerleme kaydettiğini" ancak en az 2–3 hafta daha forma giyemeyeceğini duyurdu.Hamstring sakatlığı, Green için 2025/26 sezonu boyunca süregelen bir problem haline geldi. 23 yaşındaki oyuncu, ilk olarak hazırlık kampının başlarında sakatlandı; Ekim ortasında yüklenme sürecinde sakatlığını yeniden nüksetti.Green, normal sezonun ilk 8 maçını kaçırdıktan sonra Kasım başında ilk maçına çıktı, ancak sadece 23 dakika oynayabildi. İki gün sonra çıktığı ikinci maçta ise yalnızca 7 dakika sonra sakatlığı yeniden tekrarladı.Bu açıklama, Suns'ın Green hakkında 11 Kasım'da "4–6 hafta sonra yeniden değerlendirilecek" demesinden bu yana yapılan ilk net güncelleme oldu. Başantrenör Jordan Ott, geçtiğimiz hafta takımın Green konusunda "fazlasıyla temkinli" davrandığını kabul etmişti.Geçtiğimiz hafta parkede bireysel çalışmalara başlayan Green, kariyerinin ilk dört yılında oldukça dayanıklı bir oyuncu profili çizmişti. Çaylak sezonunda 67, ikinci yılında 76 maç oynayan Green, son iki sezonda ise 82'şer maçta forma giymişti.Green, yaz döneminde Kevin Durant'i kapsayan büyük takasın bir parçası olarak Houston'dan Phoenix'e transfer edilmişti. 2025/26 sezonunda yaklaşık 33.6 milyon dolar kazanan oyuncu, 3 yıl 105 milyon dolarlık çaylak uzatma kontratının ilk sezonunu yaşıyor. Bu sözleşmede 2027/28 sezonu için 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu da bulunuyor.