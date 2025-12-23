23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, MCT Technic fabrikasını ziyaret etti

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı ile Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, isim sponsoru MCT Technic'in İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde bulunan üretim tesislerini ziyaret etti.

23 Aralık 2025
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, MCT Technic fabrikasını ziyaret etti
Galatasaray Kulübü yönetimi ile Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, isim sponsoru MCT Technic'in İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ndeki üretim tesislerini ziyaret etti.

Ziyarete Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları, teknik ekip ve yöneticileri katıldı. MCT Technic tarafında ise Kurucu Hacı Yılmaz ve Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz hazır bulundu.

Tesis turu kapsamında MCT Technic'in yerli mühendislik altyapısıyla geliştirdiği NOx sensörleri ve çevre teknolojileri alanındaki üretim süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.


Dursun Özbek, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, "MCT Technic'in yerli üretim kabiliyetini ve çevre teknolojileri alanındaki çalışmalarını yerinde görmekten memnuniyet duyduk. İş birliğimizin, sporun birleştirici gücünü toplumsal fayda üreten alanlarla buluşturan güçlü bir örnek olmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacı Yılmaz ise Özbek ve kulüp yöneticilerini ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti aktararak, "Bu ziyaret, sürdürülebilirlik ve çevre teknolojileri odağındaki çalışmalarımızın daha geniş kitlelerle buluşması açısından kıymetlidir." şeklinde görüş belirtti.

Ziyaret, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
