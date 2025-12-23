23 Aralık
Partizan'da Penarroya dönemi

Partizan, başantrenörlük görevine Joan Penarroya'nın getirildiğini açıkladı.

Partizan, başantrenörlük görevine Joan Penarroya'yı getirdiğini açıkladı.

Son olarak Barcelona'yı çalıştıran İspanyol koç, dün gece Belgrad'a geldi ve bugün itibarıyla görevine başlayacak.

20 Nisan 1969 doğumlu Peñarroya; kariyerinde Baskonia, Valencia, Manresa, Burgos ve Andorra gibi önemli kulüplerde görev yaptı. Burgos ile 2020 ve 2021 yıllarında iki kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca FIBA Kıtalararası Kupayı da kazandı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Penarroya'nın üst düzey İspanyol kulüplerindeki tecrübesi ve başarılarına vurgu yapıldı.

Öte yandan teknik ekibe Uroš Dragićević de yardımcı antrenör olarak katıldı. Dragićević, daha önce KK Fuenlabrada'da Akademi Direktörü olarak görev yapmış, ayrıca Monaco'nun teknik ekibinde yer almıştı.

