23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Satrançta dijital dönüşüm genç yeteneklerin keşfini hızlandırıyor

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, satrançta dijitalleşme ve yapay zeka destekli veri sistemlerinin turnuvaların takibini kolaylaştırdığını, hile kontrolünü güçlendirdiğini ve genç yeteneklerin keşfini hızlandırdığını söyledi.

Satrançta dijital dönüşüm genç yeteneklerin keşfini hızlandırıyor
Satrançta dijitalleşme ve veri temelli takip sistemleri, genç yeteneklerin keşfedilmesini hızlandırırken, yapay zeka destekli uygulamaların da gelecek dönemde oyuna yön vermesi bekleniyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın, Antalya'da düzenlenen Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranç dünyasındaki dijitalleşme sürecini, yapay zeka entegrasyonunu ve teknolojinin genç yeteneklerin keşfedilmesindeki rolünü değerlendirdi.

Teknolojik gelişmelerin satranç camiasını mutlu ettiğini belirten Apaydın, "Teknolojinin gelişmesi sayesinde turnuvalar daha fazla kişi tarafından takip edilebiliyor. Örneğin şu anda oynanan dünya şampiyonasında tüm maçlar 'canlı board' dediğimiz canlı masalarda yayınlanıyor. Salondaki kameralarla herkes salonu ve turnuvayı 7/24 izleyebiliyor. Teknolojinin bu anlamda büyük faydaları var." dedi.


- Espor Federasyonu ile iş birliği

Satrancın dijital platformlarda yaygınlığına dikkati çeken Apaydın, Türkiye Espor Federasyonu ile ortak organizasyonlar düzenlediklerini ve güzel bir iş birliği atmosferine sahip olduklarını söyledi.

Türkiye'de milyonlarca kişinin telefonlarından ve evlerinde dijital platformlar üzerinden satranç oynadığını ifade eden Apaydın, satrancın farklı branşlarda var olmasının da yaygınlaşması açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Apaydın, dijitalleşmenin genç yeteneklerin keşfedilmesini kolaylaştırdığını kaydetti.

Eskiden notasyonların (hamleleri yazmak) kağıda elle yazıldığını ve manuel olarak bilgisayara girildiğini anımsatan Apaydın, "Şimdi canlı masalarla birlikte her maçın verisine çok kolay ulaşabiliyorsunuz. O verileri analiz edebiliyor, doğruluk oranlarına kadar ölçebiliyorsunuz. Bu durum genç yeteneklerimize çok daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor." diye konuştu.

- Hile kontrolünde teknoloji desteği

Fethi Apaydın, teknolojinin sadece veri analizi değil, güvenlik ve adil oyun (fair-play) açısından da önemli olduğunu vurguladı.

"Hile önleme" sistemleri sayesinde hile kontrolünün yazılımlar aracılığıyla yapıldığını belirten Apaydın, "Hakemlerimiz, Uluslararası Satranç Federasyonundaki yazılımlarla oyuncuların doğruluk oranlarını ve hile yapılıp yapılmadığını kontrol edebiliyor." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
