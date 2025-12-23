Haber Tarihi: 23 Aralık 2025 11:32 -
Altın Sertifikası (ALTINS1) Neden Yükseliyor, Yükseldi?
Borsa İstanbul'da ALTINS1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikası, son dönemde eşi benzeri görülmemiş bir fiyat hareketliliği yaşıyor. Normal şartlarda gram altın fiyatına paralel hareket etmesi gereken sertifika, spot piyasadan tamamen koparak yatırımcısını hem heyecanlandırıyor hem de ciddi şekilde endişelendiriyor.
Piyasa verilerine göre ALTINS1, günlük %4,99 yükselişle 98,29 TL seviyesine ulaşarak tavan fiyatına dayandı. Sertifikanın doğası gereği her bir pay 0,01 gram altına denk gelmesi gerekirken, borsa fiyatlaması rasyonel sınırların dışına çıkmış durumda.
Piyasa ile Aradaki Uçurum Derinleşiyor
Bugünkü güncel piyasa verileriyle kıyaslandığında ortaya çıkan tablo şu şekilde:
Ons Altın: $4.487,71$
Gram Altın (Piyasa): $6.179,33$ TL
Sertifika Karşılığı (1 Gram): 9.829 TL
Bu rakamlara göre, Borsa İstanbul üzerinden altın sertifikası alan bir yatırımcı, kuyumcu veya banka fiyatına kıyasla altının gramına yaklaşık 3.650 TL daha fazla ödeme yapıyor. Uzmanlar Uyarıyor: "Fiyatlama Rasyonel Değil"
Sertifikanın tavan yapması (%5 limitine takılması), talebin arzı tamamen süpürdüğünü gösteriyor. Ancak uzmanlar, sertifika fiyatının dayanak varlık olan altından bu denli uzaklaşmasının ciddi bir risk barındırdığı konusunda hemfikir. Arbitraj imkanının kısıtlı olması ve aşırı talep, sertifika fiyatını "gerçek altın" değerinden kopararak spekülatif bir zemine taşıyorSertifika Neden Yükseliyor?
Arz-Talep Dengesizliği: Sertifika ihracı sınırlı bir miktarda (500 milyon adet) yapılmıştır. Talebin bu arzı aşması, fiyatları yukarı çekmektedir.Açığa Satış Yasağı: Hisse senetlerinin aksine sertifikada açığa satış imkanının olmaması, fiyatın şişmesini engelleyecek "dengeleyici" mekanizmayı devre dışı bırakmaktadır.Psikolojik Talep ve Kolaylık: Fiziki altın saklama riskinden kaçınan ve düşük komisyonla, vergisiz altın almak isteyen küçük yatırımcıların borsadaki yoğun talebi, fiyatı suni bir zirveye taşımıştır.Büyük Tehlike: "Balon Patlayabilir"
Finans uzmanları, bu durumun sürdürülebilir olmadığı konusunda hemfikir. Aradaki makasın %5-10 seviyelerinden %60'a çıkması, sertifikanın "altın" vasfından çıkıp bir spekülasyon aracına dönüştüğünü gösteriyor. Fiyatın rasyonel seviyeye (gerçek gram altın fiyatına) hızla geri dönmesi durumunda, bu seviyelerden alım yapan yatırımcılar ana paralarının yarısını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.Kamu Menfaati İçin Darphane Müdahalesi Şart!Piyasadaki bu sağlıksız köpüğün sönmesi ve yatırımcının korunması için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün devreye girmesi bekleniyor. Uzmanlar şu çözüm önerilerini vurguluyor:Yeni İhraç Yoluyla Müdahale: Darphane, piyasaya yeni sertifikalar sürerek (arzı artırarak) fiyatları baskılayabilir ve gerçek gram altın fiyatına yaklaştırabilir.Yatırımcıyı Bilgilendirme: Yatırımcıların "pahalı altın" aldıklarına dair şeffaf bir şekilde uyarılması, finansal istikrarın korunması adına elzemdir.
