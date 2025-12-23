Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr ile tecrübeli forvet Draymond Green, Orlando Magic karşılaşması sırasında yaşanan ve Green'in kısa süreliğine bench'i terk etmesine neden olan hararetli tartışmayı maçın ardından değerlendirdi.
İkili, olayın tamamen duyguların yükselmesiyle yaşandığını, Green'in kendi kararıyla soyunma odasına gittiğini ve uzun yıllara dayanan ortaklıklarının bu durumdan etkilenmeyeceğini vurguladı.
Warriors, geçtiğimiz gece Orlando Magic karşısında 120–97'lik net bir galibiyet elde etti. Ancak karşılaşma sonrası galibiyetin önüne geçen konu, üçüncü çeyreğin başlarında Kerr ile Green arasında yaşanan gerginlik oldu.
Kerr, maç sonrası yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrek başlarında alınan molası sırasında ikili arasında hararetli bir tartışma yaşandığını ve bu tartışmanın ardından Green'in soyunma odasına gittiğini doğruladı.
Kerr, Green'in bench'ten gönderilmediğinin altını özellikle çizdi ve kararın tamamen oyuncuya ait olduğunu belirtti:
"Doğal olarak hararetli bir tartışma yaşadık," diyen Kerr, "Biraz tartıştık ve o da kendi kararını vererek soyunma odasına gidip sakinleşmeyi seçti. Bu konu hakkında söyleyeceğim tek şey bu. Her şey özel kalacak," ifadelerini kullandı.
Deneyimli koç, bu kararın tamamen Green'e ait olduğunu bir kez daha vurgulayarak şu sözleri ekledi:
"Ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Biz de yolumuza devam ettik ve oyuncularımız sahada harika bir performans sergiledi."
Green, dördüncü çeyrekte tekrar bench'e döndü. Ancak Kerr, o an için Green'i yeniden oyuna almayı düşünmediğini de kabul etti.
"Draymond'a ihtiyacımız var. O bir şampiyon. Uzun zamandır birlikteyiz," diyen Kerr, "Böyle bir şeyin yaşanmış olması talihsiz ama yaşandı," şeklinde konuştu.
Draymond Green ise, Kerr ile aralarındaki ilişkinin uzun geçmişi nedeniyle bu durumun ileride sorun yaratmayacağını söyledi:
"Yolumuza devam ediyoruz. Her şey yolunda," diyen Green, olayın tamamen anlık duygusal bir patlama olduğunu ifade etti.
Green, yaşananları şu sözlerle açıkladı:
"Duygular yükseldi ve oradan uzaklaşmanın en doğrusu olduğunu düşündüm. Kendimi ortamdan çıkarmak en iyisiydi."
Basketbolun doğasına da değinen Green, şunları söyledi:
"Basketbol bu. Bizim yaptığımız iş bu. Basketbol duygusal bir oyun ve insanlar bazen duygularına yenik düşebiliyor. Oluyor böyle şeyler. Hayat bu. … Bazen saçma şeyler olur ve biz yolumuza devam ederiz."
Sahada ise Green, yaklaşık 18 dakika süre alarak 9 sayı ve 7 ribaund üretti.
Tecrübeli forvet, takım arkadaşlarına olan bağlılığını şu sözlerle vurguladı:
"Takım arkadaşlarım için her zaman hazır olacağım. Takım arkadaşlarımı asla yarı yolda bırakmam. Ama oyuna dönüp dönmemek benim kararım değil. Onlara borçlu olduğumu düşündüm ve orada olmam gerektiğini hissettim."
Kerr ile olan ilişkisine de değinen Green, şu ifadeleri kullandı:
"Birlikte çok fazla şampiyonluk kazandık. Çok büyük başarılar elde ettik. O, koç olarak çok başarılı oldu; ben de oyuncu olarak çok şey başardım. Bunlar kimsenin elinden alınamaz. O yüzden yolumuza devam ediyoruz, kazanmak için ne yapmamız gerektiğini buluyoruz. En önemli şey bu."
Bu galibiyetle birlikte Golden State Warriors, sezon derecesini 15–15'e yükseltti.
