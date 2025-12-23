23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Kerr ve Green, yaşanan hararetli tartışmayı anlattı

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr ile tecrübeli forvet Draymond Green, Orlando Magic karşılaşması sırasında yaşanan ve Green'in kısa süreliğine bench'i terk etmesine neden olan hararetli tartışmayı maçın ardından değerlendirdi.

calendar 23 Aralık 2025 12:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kerr ve Green, yaşanan hararetli tartışmayı anlattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr ile tecrübeli forvet Draymond Green, Orlando Magic karşılaşması sırasında yaşanan ve Green'in kısa süreliğine bench'i terk etmesine neden olan hararetli tartışmayı maçın ardından değerlendirdi.

İkili, olayın tamamen duyguların yükselmesiyle yaşandığını, Green'in kendi kararıyla soyunma odasına gittiğini ve uzun yıllara dayanan ortaklıklarının bu durumdan etkilenmeyeceğini vurguladı.

Warriors, geçtiğimiz gece Orlando Magic karşısında 120–97'lik net bir galibiyet elde etti. Ancak karşılaşma sonrası galibiyetin önüne geçen konu, üçüncü çeyreğin başlarında Kerr ile Green arasında yaşanan gerginlik oldu.


Kerr, maç sonrası yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrek başlarında alınan molası sırasında ikili arasında hararetli bir tartışma yaşandığını ve bu tartışmanın ardından Green'in soyunma odasına gittiğini doğruladı.

Kerr, Green'in bench'ten gönderilmediğinin altını özellikle çizdi ve kararın tamamen oyuncuya ait olduğunu belirtti:

"Doğal olarak hararetli bir tartışma yaşadık," diyen Kerr, "Biraz tartıştık ve o da kendi kararını vererek soyunma odasına gidip sakinleşmeyi seçti. Bu konu hakkında söyleyeceğim tek şey bu. Her şey özel kalacak," ifadelerini kullandı.

Deneyimli koç, bu kararın tamamen Green'e ait olduğunu bir kez daha vurgulayarak şu sözleri ekledi:

"Ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Biz de yolumuza devam ettik ve oyuncularımız sahada harika bir performans sergiledi."

Green, dördüncü çeyrekte tekrar bench'e döndü. Ancak Kerr, o an için Green'i yeniden oyuna almayı düşünmediğini de kabul etti.

"Draymond'a ihtiyacımız var. O bir şampiyon. Uzun zamandır birlikteyiz," diyen Kerr, "Böyle bir şeyin yaşanmış olması talihsiz ama yaşandı," şeklinde konuştu.

Draymond Green ise, Kerr ile aralarındaki ilişkinin uzun geçmişi nedeniyle bu durumun ileride sorun yaratmayacağını söyledi:

"Yolumuza devam ediyoruz. Her şey yolunda," diyen Green, olayın tamamen anlık duygusal bir patlama olduğunu ifade etti.

Green, yaşananları şu sözlerle açıkladı:

"Duygular yükseldi ve oradan uzaklaşmanın en doğrusu olduğunu düşündüm. Kendimi ortamdan çıkarmak en iyisiydi."

Basketbolun doğasına da değinen Green, şunları söyledi:

"Basketbol bu. Bizim yaptığımız iş bu. Basketbol duygusal bir oyun ve insanlar bazen duygularına yenik düşebiliyor. Oluyor böyle şeyler. Hayat bu. … Bazen saçma şeyler olur ve biz yolumuza devam ederiz."

Sahada ise Green, yaklaşık 18 dakika süre alarak 9 sayı ve 7 ribaund üretti.

Tecrübeli forvet, takım arkadaşlarına olan bağlılığını şu sözlerle vurguladı:

"Takım arkadaşlarım için her zaman hazır olacağım. Takım arkadaşlarımı asla yarı yolda bırakmam. Ama oyuna dönüp dönmemek benim kararım değil. Onlara borçlu olduğumu düşündüm ve orada olmam gerektiğini hissettim."

Kerr ile olan ilişkisine de değinen Green, şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte çok fazla şampiyonluk kazandık. Çok büyük başarılar elde ettik. O, koç olarak çok başarılı oldu; ben de oyuncu olarak çok şey başardım. Bunlar kimsenin elinden alınamaz. O yüzden yolumuza devam ediyoruz, kazanmak için ne yapmamız gerektiğini buluyoruz. En önemli şey bu."

Bu galibiyetle birlikte Golden State Warriors, sezon derecesini 15–15'e yükseltti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.