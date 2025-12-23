Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr ile tecrübeli forvet Draymond Green, Orlando Magic karşılaşması sırasında yaşanan ve Green'in kısa süreliğine bench'i terk etmesine neden olan hararetli tartışmayı maçın ardından değerlendirdi.İkili, olayın tamamen duyguların yükselmesiyle yaşandığını, Green'in kendi kararıyla soyunma odasına gittiğini ve uzun yıllara dayanan ortaklıklarının bu durumdan etkilenmeyeceğini vurguladı.Warriors, geçtiğimiz gece Orlando Magic karşısında 120–97'lik net bir galibiyet elde etti. Ancak karşılaşma sonrası galibiyetin önüne geçen konu, üçüncü çeyreğin başlarında Kerr ile Green arasında yaşanan gerginlik oldu.Kerr, maç sonrası yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrek başlarında alınan molası sırasında ikili arasında hararetli bir tartışma yaşandığını ve bu tartışmanın ardından Green'in soyunma odasına gittiğini doğruladı.Kerr, Green'in bench'ten gönderilmediğinin altını özellikle çizdi ve kararın tamamen oyuncuya ait olduğunu belirtti:diyen Kerr,ifadelerini kullandı.Deneyimli koç, bu kararın tamamen Green'e ait olduğunu bir kez daha vurgulayarak şu sözleri ekledi:Green, dördüncü çeyrekte tekrar bench'e döndü. Ancak Kerr, o an için Green'i yeniden oyuna almayı düşünmediğini de kabul etti.diyen Kerr,şeklinde konuştu.Draymond Green ise, Kerr ile aralarındaki ilişkinin uzun geçmişi nedeniyle bu durumun ileride sorun yaratmayacağını söyledi:" diyen Green, olayın tamamen anlık duygusal bir patlama olduğunu ifade etti.Green, yaşananları şu sözlerle açıkladı:Basketbolun doğasına da değinen Green, şunları söyledi:Sahada ise Green, yaklaşık 18 dakika süre alarak 9 sayı ve 7 ribaund üretti.Tecrübeli forvet, takım arkadaşlarına olan bağlılığını şu sözlerle vurguladı:Kerr ile olan ilişkisine de değinen Green, şu ifadeleri kullandı:Bu galibiyetle birlikte Golden State Warriors, sezon derecesini 15–15'e yükseltti.