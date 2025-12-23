23 Aralık
Altay'da Murat Berkan yol ayrımında

Altyapısından yetiştiği Altay'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Murat Berkan Demir'in alacakları ödenmezse serbest kalma hakkı kazanacağı ve devre arasında yuvadan uçabileceği kaydedildi.

calendar 23 Aralık 2025 12:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Murat Berkan yol ayrımında
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına 18 puanla 10'uncu sırada giren Altay'da ön libero Murat Berkan Demir, siyah-beyazlı takımın kazandığı son 4 maçta kadroda yer almadı.

İlk yarıda oynadığı 4 maçın 2'sinde ilk 11'de şans bulan 25 yaşındaki futbolcu toplam 162 dakika oyunda kaldı.

Antrenmanlarda yer alan Murat Berkan'ın son haftalarda ağrıları olduğunu söylemesi üzerine teknik ekip tarafından kadroya alınmadığı ifade edildi.


Tecrübeli futbolcunun kulübe ihtarname gönderen 5 oyuncu arasında yer aldığı öğrenildi.

Altyapısından yetiştiği Altay'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Murat Berkan'ın alacakları ödenmezse serbest kalma hakkı kazanacağı ve devre arasında yuvadan uçabileceği kaydedildi.

