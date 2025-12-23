23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-020'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Beşiktaş'a transferde rakip!

Milan'dan ayrılması gündemde olan Ruben Loftus-Cheek ile en ciddi ilgilenen takımın Beşiktaş olduğu öne sürüldü. Ayrıca oyuncuyla İngiltere'den ve Lazio'dan ilgi olduğu kaydedildi.

calendar 23 Aralık 2025 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a transferde rakip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milan'da Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan   için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

EN CİDDİ BEŞİKTAŞ

Tuttosport'un haberine göre Beşiktaş, İngiliz yıldız ile en ciddi ilgilenen kulüp durumunda bulunuyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların yıldız ismi yakından takip ettiği belirtildi.

İNGİLTERE VE LAZIO'DAN İLGİ


Öte yandan haberde Premier Lig'den birden fazla kulübün oyuncu hakkında bilgi aldığı belirtilirken henüz somut bir adım atılmadığı kaydedildi.

Ayrıca 29 yaşındaki oyuncuyu Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin, takımında görmek istediği aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon 17 maçta forma giyen orta saha, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. İngiliz oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.