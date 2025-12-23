23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-020'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

İzmir Çoruhlu FK'da Eriş ümitli

İzmir Çoruhlu FK teknik direktörü Levent Eriş, zorlu ilk yarının ardından ikinci devrede genç oyuncuların katkısıyla takımını yeniden yapılandırıp ligi güçlü bir mücadeleyle tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

calendar 23 Aralık 2025 12:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmir Çoruhlu FK'da Eriş ümitli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı 9 puanla düşme hattında tamamlayan İzmir Çoruhlu FK'da teknik direktör Levent Eriş, ikinci devre öncesi önemli mesajlar verdi.

Bahis soruşturmasında 19 oyuncuyu kaybederek zor bir dönem yaşadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Takımımızın ortaya koyduğu mücadele, özellikle genç oyuncularımızın gösterdiği direnç ve özveri bizim için son derece kıymetlidir. Bu süreci, futbolcularımız adına önemli bir deneyim olarak görüyorum. Yeni yıla daha büyük umutlar ve hedeflerle girmek istiyoruz" dedi.

Cezalı oyuncuların takıma katılması ve yapılacak nokta transferlerle yeni bir yapılanmaya gideceklerini söyleyen Eriş, "İzmir Çoruhlu FK olarak hedefimiz ve duruşumuz nettir. Bulunduğumuz konumdan en kısa sürede uzaklaşarak, herkesin keyifle izlediği, birlik ve beraberlik içinde mücadele eden bir takım kimliği oluşturmak istiyoruz. Ligi bu anlayışla tamamlamak için büyük bir mücadele vereceğimizi biliyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek adına çok çalışacağız. 2026'da yalnızca futbolun konuşulduğu bir sezon temenni ediyorum" diye konuştu.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.