23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Kings, Darius Garland'ı yakından takip ediyor

Cleveland Cavaliers, şu ana kadar Darius Garland için gelen takas tekliflerini geri çevirmiş olsa da, bu durum rakip takımların oyuncunun durumunu yakından izlemediği anlamına gelmiyor.

23 Aralık 2025
Haber: Sporx.com dış haberler
DallasHoopsJournal.com'dan Grant Afseth'e konuşan lig kaynaklarına göre, Sacramento Kings, Garland'ı takip eden takımlar arasında yer alıyor.

Aylar boyunca Sacramento'nun uzun vadeli bir oyun kurucu çözümü aradığı biliniyor ve Afseth, benzer bilgileri kendisinin de duyduğunu aktarıyor. Ayrıca Minnesota Timberwolves'un da birincil top yönlendirici arayışında olduğu belirtiliyor.


Ancak Afseth'e göre, Cleveland'ın Garland'dan vazgeçmesini sağlayacak cazip bir paket oluşturmak her iki takım için de oldukça zor. Özellikle Minnesota ve Cleveland'ın, maaş sınırı ve vergi kısıtlamaları nedeniyle hamle alanlarının dar olduğu vurgulanıyor.

Afseth, bazı rakip takımların Garland'ın, Donovan Mitchell ve Evan Mobley gibi yıldızların yanında ikinci ya da üçüncü hücum opsiyonu olmaktansa daha büyük bir rol üstlenmeyi tercih edebileceği izlenimini edindiğini belirtti.

Rakip yöneticiler, Garland'ı 2025/26 sezonunda takas söylentilerine konu olan üst düzey oyun kurucular arasında (Ja Morant, LaMelo Ball, Trae Young) en az riskli seçenek olarak görüyor.

Bir kaynak Afseth'e şu ifadeleri kullandı:

"Darius, oyun kurucu takviyesi arayan bir takım için piyasadaki en güvenli seçenek. Bazı takımlar onun daha fazla sorumluluğu kaldırabileceğini düşünüyor."

25 yaşındaki Garland, sezonun ilk 7 maçını yaz döneminde geçirdiği ayak parmağı ameliyatı nedeniyle kaçırdı. Sahalara döndükten kısa süre sonra sakatlığı yeniden nüksetti ve 5 maç daha oynayamadı. İlk 12 maçında normal seviyesinden oldukça uzak bir performans sergileyen Garland'ın, yaklaşık 8 gün önce hâlâ ayak parmağındaki sorundan belirgin şekilde etkilendiği gözlemlendi.

