23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-020'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Tire 2021 FK'da Ufuk Uysal takımdan memnun

ire 2021 FK'da teknik direktör Ufuk Uysal, takımının performansından memnun.

calendar 23 Aralık 2025 14:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tire 2021 FK'da Ufuk Uysal takımdan memnun
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda ilk yarısını 1-0 önde kapattığı ilk yarının son maçında Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek devre arasına ilk 5'in 3 puan gerisinde 8'inci sırada giren 25 puanlı Tire 2021 FK'da teknik direktör Ufuk Uysal, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Kadrodan 10 futbolcusu bahis nedeniyle hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen yarışı bırakmayan Tire'de teknik patron Uysal, "İlk yarıda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ettik. Ligin zorlu temposu içerisinde zaman zaman dalgalanmalar yaşasak da takımımızın ortaya koyduğu mücadele, disiplin ve gelişimden memnunuz" dedi.

"Oynadığımız maçlar bize hem güçlü yönlerimizi hem de geliştirmemiz gereken alanları net şekilde gösterdi" diyen Tire'nin 56 yaşındaki çalıştırıcısı şöyle devam etti: "Özellikle takım oyunu, mücadele gücü ve sahadaki karakter anlamında önemli mesafe kat ettik. Eksiklerimizi biliyoruz ve ikinci devreye daha hazır, daha istikrarlı bir şekilde girmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz; sahada daha kararlı, daha üretken ve Tire Futbol Kulübü'ne yakışan bir oyun sergilemek. Bu yolda bize her zaman destek olan taraftarımıza, camiamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İkinci devrede çok daha güçlü bir Tire FK izleteceğiz."


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.