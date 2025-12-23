Demokratik Kongo, Benin'i tek golle geçti

Afrika Uluslar Kupası D grubu ilk maçında Demokratik Kongo, Benin ile karşılaştı.
Al Madina Stadyumu'nda oynanan maçı Demokratik Kongo 1-0 kazandı.
Galibiyeti getiren golü Trabzonspor'un eski futbolcusu Theo Bongonda kaydetti. Asisti ise sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku yaptı.
Demokratik Kongo'da, Alanyaspor forması giyen Meschack Elia 68. dakikada oyuna dahil oldu. Benin'de ise Göztepe forması giyen Junior Olaitan maç kadrosuna alınmadı.
Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo 3 puan olurken, Benin ise 0 puan kaldı.
Grubun sonraki maçında Demokratik Kongo, Senegal ile karşılaşacak. Benin ise Botsvana ile oynayacak.