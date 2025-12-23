23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
0-060'
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
2-1
23 Aralık
Tunus-Uganda
2-059'
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
0-133'

Fenerbahçe'de 4 isim affedilecek mi? Tedesco açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımda kadro dışı kalan isimlerle ilgili konuştu.

calendar 23 Aralık 2025 23:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 4 isim affedilecek mi? Tedesco açıkladı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımda kadro dışı kalan isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü "İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Emre Mor gibi isimler geri dönecek mi?" sorusunu yanıtladı.

Domenico Tedesco yaptığı açıklamada "O konuyla ilgili herhangi bir gelişme, yeni haber yok. Yeni gelişme olursa söyleriz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
