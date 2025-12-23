Fenerbahçe'de 4 isim affedilecek mi? Tedesco açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımda kadro dışı kalan isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü "İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Emre Mor gibi isimler geri dönecek mi?" sorusunu yanıtladı.



Domenico Tedesco yaptığı açıklamada "O konuyla ilgili herhangi bir gelişme, yeni haber yok. Yeni gelişme olursa söyleriz." ifadelerini kullandı.



