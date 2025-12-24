Dusan Alimpijevic: 'Maça çok yumuşak ve yavaş başladık'

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup B Grubu'ndaki 12. maçında konuk olduğu Niners Chemnitz'e 97-95 yenildi.

Maçın ardından Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

İşte Dusan Alimpijevic'in açıklamaları:

"Öncelikle Niners Chemnitz organizasyonunu bu gece burada yarattıkları harika atmosfer için tebrik ediyorum. Ayrıca rakip takım koçunu özellikle tebrik ediyorum çünkü bu gece sahada bize karşı çok iyi hazırlanmış bir NINERS takımı vardı. Birkaç maç öncesine nazaran çok daha yüksek bir enerji seviyesindeydiler.

Bu açıdan bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettiler. Bugün birçok üçlük isabeti buldular ve bu kritik bir faktör oldu. Çemberden neredeyse tavana kadar sekip giren üçlük ve yarı sahadan tek ayak üzerinde atılıp panyadan basket olan üçlük gibi şanslı basketler bir yana, maçın kalan bölümünde galibiyeti hak ettiler. Bununla birlikte şans da hak edilen bir şeydir ve bugünkü yaklaşımlarıyla bunu da hak ettiklerini söyleyebilirim.

Takımımla ilgili söyleyeceğim tek şey şu ki maça çok yumuşak ve yavaş başladık. Bu da yanılmıyorsam rakibimize 15 veya 17 geçiş hücumu sayısı kazandırdı. Bunların tamamı bizim o çeyrekte yalnızca bir takım faulümüz varken oldu. Bu benim için kabul edilemez bir şey. Kesinlikle daha iyi ve sert olup ilerlememiz gerekiyor."