23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
9-8
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
2-1
23 Aralık
Tunus-Uganda
3-1
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
1-4

Dusan Alimpijevic: "Maça çok yumuşak ve yavaş başladık"

BKT EuroCup'ta Niners Chemnitz deplasmanında alınan 97-95'lik mağlubiyetin ardından Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic konuştu.

calendar 24 Aralık 2025 00:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Maça çok yumuşak ve yavaş başladık'
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup B Grubu'ndaki 12. maçında konuk olduğu Niners Chemnitz'e 97-95 yenildi.
 
Maçın ardından Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.
 
İşte Dusan Alimpijevic'in açıklamaları:
 
"Öncelikle Niners Chemnitz organizasyonunu bu gece burada yarattıkları harika atmosfer için tebrik ediyorum. Ayrıca rakip takım koçunu özellikle tebrik ediyorum çünkü bu gece sahada bize karşı çok iyi hazırlanmış bir NINERS takımı vardı. Birkaç maç öncesine nazaran çok daha yüksek bir enerji seviyesindeydiler.
 
Bu açıdan bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettiler. Bugün birçok üçlük isabeti buldular ve bu kritik bir faktör oldu. Çemberden neredeyse tavana kadar sekip giren üçlük ve yarı sahadan tek ayak üzerinde atılıp panyadan basket olan üçlük gibi şanslı basketler bir yana, maçın kalan bölümünde galibiyeti hak ettiler. Bununla birlikte şans da hak edilen bir şeydir ve bugünkü yaklaşımlarıyla bunu da hak ettiklerini söyleyebilirim.
 
Takımımla ilgili söyleyeceğim tek şey şu ki maça çok yumuşak ve yavaş başladık. Bu da yanılmıyorsam rakibimize 15 veya 17 geçiş hücumu sayısı kazandırdı. Bunların tamamı bizim o çeyrekte yalnızca bir takım faulümüz varken oldu. Bu benim için kabul edilemez bir şey. Kesinlikle daha iyi ve sert olup ilerlememiz gerekiyor."
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
