Sergen Yalçın: 'Seviye üstü oyuncular arıyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş 'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın basın toplantısında transfer hakkında açıklamalarında bulundu.

Sergen Yalçın, devre arasına moralli girdiklerini söyledi.

Transferde önceliklerinin takıma katılıp direkt katkı verecek isimler olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, "Transfer için çalışıyoruz. Ocak transferleri kolay değil. Çok ciddi rakamlar harcamak zorundasınız iyi oyuncular almak için. 3 aydan beri ciddi çalışma içindeyiz. Plan dahilinde birçok şeyi yapıyoruz. Bunu ne kadar uygulamaya geçiririz zaman gösterir. Seviye üstü ve direkt oynayacak oyunculara bakıyoruz. Gelip direkt performans verecek oyuncular arıyoruz. Ay başında başlayacak 1 aylık bir süreç nereye gideriz hep birlikte göreceğiz. Yeni bir yapılanma dönemindeyiz. Yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var ancak tek korkumuz bu zamanı alamamak. Büyük camialarda zaman konusu zordur. Camiaya iyi yerlere geleceğiz diye umut vermeye çalışıyoruz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bunu 1-2 ayda çözemeyiz. İşler iyi giderse bu sorunları önümüzdeki süreçte çözeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.