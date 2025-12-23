23 Aralık
Sergen Yalçın: "Seviye üstü oyuncular arıyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transferde önceliklerinin takıma hemen katkı verecek isimler olduğunu ve yeni yapılanma için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın basın toplantısında transfer hakkında açıklamalarında bulundu.
 
Sergen Yalçın, devre arasına moralli girdiklerini söyledi.
 
Transferde önceliklerinin takıma katılıp direkt katkı verecek isimler olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, "Transfer için çalışıyoruz. Ocak transferleri kolay değil. Çok ciddi rakamlar harcamak zorundasınız iyi oyuncular almak için. 3 aydan beri ciddi çalışma içindeyiz. Plan dahilinde birçok şeyi yapıyoruz. Bunu ne kadar uygulamaya geçiririz zaman gösterir. Seviye üstü ve direkt oynayacak oyunculara bakıyoruz. Gelip direkt performans verecek oyuncular arıyoruz. Ay başında başlayacak 1 aylık bir süreç nereye gideriz hep birlikte göreceğiz. Yeni bir yapılanma dönemindeyiz. Yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var ancak tek korkumuz bu zamanı alamamak. Büyük camialarda zaman konusu zordur. Camiaya iyi yerlere geleceğiz diye umut vermeye çalışıyoruz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bunu 1-2 ayda çözemeyiz. İşler iyi giderse bu sorunları önümüzdeki süreçte çözeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
