Beşiktaş'tan derbi zaferi sonrası üst üste paylaşım!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.



Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de alınan kritik galibiyetin ardından sosyal medyada üst üste paylaşımlarla dikkat çekti. Beşiktaş'ın ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadesine yer verildi.



Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için paylaşım yaptı.👇 https://t.co/yiFOBWZFmb



— Sporx (@sporx) December 23, 2025

Beşiktaş, bu iki paylaşımın ardından derbi galibiyetine ait bir video daha yayımladı.





Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyeti sonrası video paylaştı.👇pic.twitter.com/AnhiwQ0B99



— Sporx (@sporx) December 23, 2025

Beşiktaş'ın bu paylaşımları, taraftarlar arasında kısa sürede büyük etkileşim aldı.