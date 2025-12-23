Beşiktaş'tan derbi zaferi sonrası üst üste paylaşım!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de alınan kritik galibiyetin ardından sosyal medyada üst üste paylaşımlarla dikkat çekti. Beşiktaş'ın ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadesine yer verildi.
Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için paylaşım yaptı.👇 https://t.co/yiFOBWZFmb
— Sporx (@sporx) December 23, 2025
Beşiktaş, bu iki paylaşımın ardından derbi galibiyetine ait bir video daha yayımladı.
Beşiktaş'ın bu paylaşımları, taraftarlar arasında kısa sürede büyük etkileşim aldı.
Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyeti sonrası video paylaştı.👇pic.twitter.com/AnhiwQ0B99
— Sporx (@sporx) December 23, 2025