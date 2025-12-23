Vaclav Cerny: 'Kadıköy'de hep 2 gol atmak güzel olur'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş 'ın Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşma sonrası Vaclav Cerny açıklamalarda bulundu.

Galibiyet ve iki gol atması hakkında konuşan Vaclav Cerny "Öncelikle tüm kulübümüz adına çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak etmiştik. Tüm takım adına mutluyum. Genel olarak mücadele şeklinde geçti ama sonunda biz kazanmış olduk." dedi.

Kadıköy'de iki maçta, iki gol attığının hatırlatılması üzerine Cerney "Bu şekilde devam edelim madem, hep 2 gol atmak güzel olur." şeklinde konuştu.

Vaclav Cerny ayrıca "Öncelikle bugün için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Harikaydılar. Bizi iten güç oldu taraftarımız. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz, tekrar yükselenmek adına. Bunun da bir parçası olabildiğim için mutluyum. Sabırsızlıkla yükselişi bekliyorum." ifadelerini kullandı.