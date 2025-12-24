Kerem Aktürkoğlu'nun büyük üzüntüsü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybettiği derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu objektiflere yansıdı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90. dakikada yerini genç futbolcu Alaettin Ekici'ye bırakan Kerem Aktürkoğlu, maçın son düdüğü ile birlikte büyük üzüntü yaşadı.
Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kulübesinde boynu önde tek başına oturduğu görüntüsü geceye damga vurdu.
