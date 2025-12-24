Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından futbolcularından gelen paylaşımlarla gündem oldu.



Siyah-beyazlı formayı giyen Orkun Kökçü, derbi galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımda, "Formanda teeeeeer" ifadelerine yer verdi.







Beşiktaş'ın yıldız forveti Tammy Abraham ise galibiyetin ardından daha iddialı bir mesaj paylaştı. İngiliz futbolcu, "HERKESE KARŞI BİZİZ! BENİM TAKIMIM!!" sözleriyle derbi zaferini kutladı.







Beşiktaşlı futbolcuların paylaşımları kısa sürede yoğun etkileşim alırken, siyah-beyazlı camiada kupa derbisi galibiyetinin coşkusu sosyal medyada da devam etti.



