23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
9-8
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
2-1
23 Aralık
Tunus-Uganda
3-1
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
1-4

Abraham ve Orkun'dan paylaşım!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Orkun Kökçü ve Tammy Abraham paylaşım yaptı.

calendar 24 Aralık 2025 00:16 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 01:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Abraham ve Orkun'dan paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından futbolcularından gelen paylaşımlarla gündem oldu.

Siyah-beyazlı formayı giyen Orkun Kökçü, derbi galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımda, "Formanda teeeeeer" ifadelerine yer verdi.



Beşiktaş'ın yıldız forveti Tammy Abraham ise galibiyetin ardından daha iddialı bir mesaj paylaştı. İngiliz futbolcu, "HERKESE KARŞI BİZİZ! BENİM TAKIMIM!!" sözleriyle derbi zaferini kutladı.



Beşiktaşlı futbolcuların paylaşımları kısa sürede yoğun etkileşim alırken, siyah-beyazlı camiada kupa derbisi galibiyetinin coşkusu sosyal medyada da devam etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.