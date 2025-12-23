Beşiktaş GAİN, Almanya'da kayıp!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup B Grubu'ndaki 12. maçında konuk olduğu Alman kulübü Niners Chemnitz'e 97-95 yenildi.
Ev sahibi ekip, Chemnitz kentindeki Messe Chemnitz Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-23, ilk yarısını ise 53-44 önde bitirdi.
Son 10 dakikaya 8 sayılık (77-69) üstünlükle giren Niners Chemnitz, farkın kapanmasına engel olamasa da maçı 97-95 kazanmayı başardı.
Niners Chemnitz'de Sow, 27 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Beşiktaş'ta Zizic 23 sayı, 10 ribaunt, Vitto Brown ve Mathews 20'şer sayıyla oynadı.
Siyah-beyazlılar grupta peş peşe 2'nci, toplam 4. mağlubiyetini yaşadı. Niners Chemnitz ise 6. galibiyetini aldı.
