Marco Asensio, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş'a bu sezon ikinci golünü attı.

calendar 23 Aralık 2025 21:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, Beşiktaş'a bu sezon ikinci golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası topun başına İspanyol yıldız Asensio geçti. 

Dolmabahçe'de oynanan lig maçında Beşiktaş filelerini havalandıran Asensio, kupa maçında da penaltıyı gole çevirdi ve siyah-beyazlılara ikinci golünü kaydetti.

Marco Asensio attığın golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
