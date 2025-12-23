Marco Asensio, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, Beşiktaş'a bu sezon ikinci golünü attı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası topun başına İspanyol yıldız Asensio geçti.
Dolmabahçe'de oynanan lig maçında Beşiktaş filelerini havalandıran Asensio, kupa maçında da penaltıyı gole çevirdi ve siyah-beyazlılara ikinci golünü kaydetti.
Marco Asensio attığın golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Marco Asensio attı, Fenerbahçe durumu 1-1 yaptı.pic.twitter.com/rf0SfU7m5z
