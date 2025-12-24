İspanyol derbisinde kazanan Valencia oldu!

EuroLeague'in 18. haftasında Valencia ile Baskonia karşı karşıya geldi. Roig Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 91-81'lik skorla kazandı.
İspanyol derbisini kazanan Valencia'da Matt Costello 18 sayı 6 ribaund, Jean Montero 16 sayı 5 ribaund, Kameron Taylor ise 16 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
Baskonia'da Eugene Omoruyi 17 sayı, Timothe Luwawu-Cabarrot ise 13 sayı ile mücadele etti.
Bu sonuçla birlikte Valencia 12. galibiyetini alırken, Baskonia ise 12. yenilgisini aldı.
Valencia, gelecek hafta Partizan'ı konuk edecek. Baskonia ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
İspanyol derbisini kazanan Valencia'da Matt Costello 18 sayı 6 ribaund, Jean Montero 16 sayı 5 ribaund, Kameron Taylor ise 16 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
Baskonia'da Eugene Omoruyi 17 sayı, Timothe Luwawu-Cabarrot ise 13 sayı ile mücadele etti.
Bu sonuçla birlikte Valencia 12. galibiyetini alırken, Baskonia ise 12. yenilgisini aldı.
Valencia, gelecek hafta Partizan'ı konuk edecek. Baskonia ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.