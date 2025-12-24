23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
9-8
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
2-1
23 Aralık
Tunus-Uganda
3-1
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
1-4

İspanyol derbisinde kazanan Valencia oldu!

Valencia, İspanyol derbisinde Baskonia'yı yendi ve 12. galibiyetini alarak 2. sıradaki yerini korudu.

calendar 24 Aralık 2025 01:26 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 01:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanyol derbisinde kazanan Valencia oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 18. haftasında Valencia ile Baskonia karşı karşıya geldi. Roig Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 91-81'lik skorla kazandı.

İspanyol derbisini kazanan Valencia'da Matt Costello 18 sayı 6 ribaund, Jean Montero 16 sayı 5 ribaund, Kameron Taylor ise 16 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Baskonia'da Eugene Omoruyi 17 sayı, Timothe Luwawu-Cabarrot ise 13 sayı ile mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Valencia 12. galibiyetini alırken, Baskonia ise 12. yenilgisini aldı.

Valencia, gelecek hafta Partizan'ı konuk edecek. Baskonia ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.