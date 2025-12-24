İspanyol derbisinde kazanan Valencia oldu!

EuroLeague'in 18. haftasında Valencia ile Baskonia karşı karşıya geldi. Roig Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 91-81'lik skorla kazandı.



İspanyol derbisini kazanan Valencia'da Matt Costello 18 sayı 6 ribaund, Jean Montero 16 sayı 5 ribaund, Kameron Taylor ise 16 sayı ile galibiyete katkı sağladı.



Baskonia'da Eugene Omoruyi 17 sayı, Timothe Luwawu-Cabarrot ise 13 sayı ile mücadele etti.



Bu sonuçla birlikte Valencia 12. galibiyetini alırken, Baskonia ise 12. yenilgisini aldı.



Valencia, gelecek hafta Partizan'ı konuk edecek. Baskonia ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



