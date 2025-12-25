Anthony Musaba için disiplin süreci!

Samsunspor, Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba için bir açıklama yaptı.Karadeniz ekibi, Hollandalı futbolcunun FIFA kurallarını ihlal ettiğini ve oyuncu ile ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı."Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır."Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de kupadaki Eyüpspor maçının ardından Musaba ile ilgili konuşmuştu.Alman teknik adam,diye konuştu.Takıma 31 Aralık tarihine kadar izin vereceğini ve sonra tekrar toplanacaklarını dile getiren Reis, şunları kaydetti: