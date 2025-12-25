Trabzonspor'un yerli hedefi Ayberk Karapo

Trabzonspor, 1. Lig ekiplerinden Manisa FK forması giyen Ayberk Karapo ile ilgileniyor. Bordo-mavili kulübün transfer listesinde Göztepe'den Arda Okan Kurtulan da yer alıyor.

calendar 25 Aralık 2025 10:44
Haber: Sabah
Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan ancak üst üste gelen kayıplarla araya mutsuz giren Trabzonspor'da transfer görüşmeleri başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, "Yabancı kontenjanı nedeniyle yerli oyuncu sayımızı artırmamız gerekiyor" açıklamasından sonra, yurt içine dönüldü.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ


Gündeme gelen ilk isim Manisa FK forması altında başarılı bir performansa imza atan Ayberk Karapo oldu. Geçen sezon Çaykur Rizespor'a kiralanan ancak bu sezon kaldığı Manisa FK forması altında 18 maçta ter döküp bir asistlik katkı yapan Ayberk; sağ bek, stoper ve sağ önde forma giyebiliyor.

Bordo-mavililer, 21 yaşındaki oyuncuyu sağ bek bölgesinde rekabet oluşturmak için istiyor.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM

Trabzonspor, Göztepe'den Arda Okan Kurtulan için de maliyet araştırması yapıyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
