24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2-040'
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
1-043'
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Liverpool'da gündem Salah: Menajeriyle kritik görüşme

Liverpool yönetimi Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın geleceğini netleştirmek için menajeri Rami Abbas ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

calendar 24 Aralık 2025 18:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'da gündem Salah: Menajeriyle kritik görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yıldız futbolcusu Muhammed Salah ile ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Daily Mail'in haberine göre, kulübün sportif direktörü Richard Hughes, Mısırlı yıldızın menajeri Rami Abbas ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. 

Söz konusu temasların, Salah'ın Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı'yla birlikte bulunduğu süreçte yapılması planlanıyor.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

33 yaşındaki kanat oyuncusu, 15. hafta maçının ardından verdiği röportajda teknik direktör Arne Slot ile ilişkilerinde sorun yaşadığını dile getirmiş, forma şansı bulamamasına tepki göstermişti.

MISIR'I İPTEN ALDI



Öte yandan Salah, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başlayan Mısır'ın ilk maçında Zimbabve'ye karşı 90+1. dakikada attığı golle takımına üç puanı kazandırdı. Maçta rakibine karşı büyük üstünlük kuran Mısır, çok sayıda pozisyona rağmen golleri son anlarda bulabildi.

SUUDI ARABİSTAN'DAN CİDDİ İLGİ

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'dan da yıldız futbolcuya ciddi ilgi olduğu vurgulandı. Suudi Pro Lig CEO'su Omar Mugharbel'in daha önce Salah'ın liglerine transferine sıcak baktıklarını ifade ettiği hatırlatıldı.

Liverpool cephesinin ise oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizliği gidermek adına menajer görüşmelerine büyük önem verdiği kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.