Liverpool'da gündem Salah: Menajeriyle kritik görüşme

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yıldız futbolcusu Muhammed Salah ile ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.



Daily Mail'in haberine göre, kulübün sportif direktörü Richard Hughes, Mısırlı yıldızın menajeri Rami Abbas ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek.



Söz konusu temasların, Salah'ın Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı'yla birlikte bulunduğu süreçte yapılması planlanıyor.



TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



33 yaşındaki kanat oyuncusu, 15. hafta maçının ardından verdiği röportajda teknik direktör Arne Slot ile ilişkilerinde sorun yaşadığını dile getirmiş, forma şansı bulamamasına tepki göstermişti.



MISIR'I İPTEN ALDI

Öte yandan Salah, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başlayan Mısır'ın ilk maçında Zimbabve'ye karşı 90+1. dakikada attığı golle takımına üç puanı kazandırdı. Maçta rakibine karşı büyük üstünlük kuran Mısır, çok sayıda pozisyona rağmen golleri son anlarda bulabildi.Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'dan da yıldız futbolcuya ciddi ilgi olduğu vurgulandı. Suudi Pro Lig CEO'su Omar Mugharbel'in daha önce Salah'ın liglerine transferine sıcak baktıklarını ifade ettiği hatırlatıldı.Liverpool cephesinin ise oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizliği gidermek adına menajer görüşmelerine büyük önem verdiği kaydedildi.