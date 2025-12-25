Birden fazla takım Coby White'ı yakından takip ediyor

Chicago Bulls guardı Coby White'a olan ilgi lig genelinde artmış durumda. ClutchPoints'ten Brett Siegel'in haberine göre, en az altı NBA takımı Bulls ile temasa geçerek White'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Lig yöneticileri arasında Orlando Magic, Atlanta Hawks ve Cleveland Cavaliers'ın bu süreci yakından izleyen ekipler arasında olduğu konuşuluyor.

Orlando cephesinde düşüncenin, hücum üretimini artırmak üzerine kurulu olduğu belirtiliyor. Siegel'in aktardığına göre, lig çevrelerinde Magic'in daha fazla skor katkısı elde etmek adına Jonathan Isaac'i ikinci tur draft haklarıyla birlikte bir paketin parçası olarak göndermeye istekli olabileceği yönünde bir beklenti var.


Chicago Bulls ise White'ın piyasa değerine dair oldukça net bir duruş sergiliyor. Kulüp içinde, herhangi bir takasta en az bir adet korumasız birinci tur draft hakkı elde edilebileceğine dair bir iyimserlik bulunuyor.

Bulls'un, şampiyonluk hedefi olan bir takımdan 2026 birinci tur draft hakkı koparması gerçekçi görülse de, lotarya potansiyeli yüksek bir gelecek seçimi elde etmek çok daha zor olabilir.

Coby White'ın, serbest oyuncu piyasasına çıkmadan önce sezon içinde bir kontrat uzatmasına imza atmadan sezonu tamamlaması bekleniyor. Bu durum, sahadaki etkisine rağmen rakip takımların masaya koymaya istekli olduğu draft sermayesini sınırlayabilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor.

