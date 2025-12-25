Galatasaray'ın en 'hırçını' Davinson Sanchez

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray 'ın en "hırçın" futbolcusu Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez oldu.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Sarı-kırmızı ekipte forma giyen 26 futbolcunun 15'i 2 kırmızı, 30 sayı kart gördü.

Kart gören futbolcular arasında 1 kırmızı, 4 sarı kartla cezalandırılan Davinson Sanchez, takımın en "hırçını olarak dikkati çekti. Birer kırmızı ve sarı kart gören Macar futbolcu Roland Sallai, Sanchez'i takip etti.

SARI KART RAPORU

Galatasaray'da ilk yarıda üç futbolcu dörder kez sarı kart gördü.

Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Lucas Torreira, ilk 17 müsabakada dörder kez sarı kartla cezalandırıldı. Bu futbolcular gördükleri sarı katlar nedeniyle birer maç cezalı duruma düştü.

Bu sezon 5 maçta forma giyen Kazımcan Karataş, gördüğü 3 sarı kartla maç başına en fazla kart gören oyuncu oldu.

Günay Güvenç, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı ikişer, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Roland Sallai ve Gabriel Sara birer kez sarı kart gördü.

DÖRT FUTBOLCU, 6 MAÇTA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da 4 futbolcu, bu sezon gördükleri kartlar nedeniyle 6 müsabakada cezalı duruma düştü.

Bir kırmızı, 4 sarı kart gören Sanchez, 9. haftadaki RAMS Başakşehir ve 11. haftadaki Trabzonspor mücadelelerinde takımını yalnız bıraktı. Bir kırmızı karttan dolayı 2 maç ceza alan Sallai de 14. haftadaki Fenerbahçe derbisi ile 15. haftadaki Samsunspor mücadelesinde takımdaki yerini alamadı.

Dörder sarı kartı bulunan futbolculardan Osimhen 17. haftadaki Kasımpaşa maçında süre alamazken, Torreira ise 18. haftadaki Gaziantep FK maçını kaçıracak.

KART TABLOSU

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kartlar şöyle: